„Machrovali a teď mají v kalhotech...“ Češi reagují na zprávu, že primátor Hřib dostal policejní ochranu

Uvedla, že termín ukončení této policejní ochrany nebyl stanoven. Sdělit nemůže důvody ani konkrétní způsoby ochrany z rozhodnutí české policie. Podle jejích slov v současné době jezdí do práce primátor autem, předtím využíval městskou hromadnou dopravu.

Kromě toho konstatovala , že před jistou dobou podával primátor trestní oznámení, jehož důvodem byl stalking. Sledován měl být až domů. Dodala však, že není jasné, zda s tímto faktem ochrana souvisí. Pakliže by tomu tak bylo, znamenalo by to ohrožení i pro jeho manželku a tři děti, dodává.

Server Novinky.cz sdílel tuto svou zprávu také na sociální síti Facebook. Pod příspěvkem se objevilo velké množství komentářů. Uživatel Petr Kožíšek se například dotazoval, k čemu primátorovi vůbec ochranka je. „Na co ochranku? Machrovali a teď mají v kalhotech…“

Jiný uživatel to označil za „rusofobii nejvyššího levelu“.

„Ale je pravda, že nějaký pomatený Rus to může brát velmi osobně. Ale spíše to je jen divadlo, jakože pro nás pomalu riskují život,“ konstatoval.

Jiná uživatelka se ptá, zda tento fakt o něčem nesvědčí. „Jsou to politici, kteří překročili pravomoce a teď se diví… asi jsem škodolibá, ale trochu strachu neškodí, když se jim za ta rozhodnutí nic neděje/doufám, že zatím,“ napsala.

„Hřib, jako lidem milovaný primátor, potřebuje policejní ochranu a bojí se jezdit i MHD? Jeden z hrdinů, který by spolu s Kolářem ml. v květnu 1945 rozdrtil Schörnerovu armádu. No, tehdy ještě nebyli na světě, tak alespoň sundali sochu a cedulky, šašci zbabělí,“ uvedl uživatel Daniel Strejda.

Ochranku má i Kolář

Připomeňme, že v úterý přišel týdeník Respekt s informací o tom, že ochranku dostal nejen primátor Hřib, ale také starosta Kolář. Podle informací týdeníku se obavy o bezpečnost politiků objevily poté, co byl z pražského náměstí Interbrigády odstraněn pomník maršála Koněva.

S odvoláním na vlastní nejmenované zdroje týdeník píše, že kromě několika vyhrůžek fyzické likvidace jsou bezpečnostní opatření vůči starostovi spojená s tím, že do Prahy přicestoval nějaký ruský občan, který by ho mohl ohrozit. Dodává se také, že dříve „byl zaznamenán pohyb skupiny zpravodajských důstojníků směrem z Ruska do Evropy”. Přesnější informace nejsou k dispozici.