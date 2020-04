Začíná plošné testování. V Česku bylo odhaleno celkem 7136 případů koronaviru

Za středu lékaři odhalili 99 nových případů nákazy koronavirem, celkový počet tak v Česku činí 7132. Ministerstvo zdravotnictví také informuje, že z nemoci covid-19 se vyléčilo 2002 nakažených, zemřelo 210 pacientů. Aktuálně se v nemocnicích nachází 401 hospitalizovaných.

Nejvíce je nemoc rozšířená v Praze, kde je evidováno 1665 nemocných, což činí 122 na 100 tisíc obyvatel. V Olomouckém kraji je 105 případů na 100 tisíc obyvatel. Naopak v nejméně zasaženém Jihočeském kraji je to na 100 tisíc obyvatel necelých 26 případů.

Plošné testování v ČR

V Praze, Brně a okolí, Litoměřicích, Olomouci a okolí, Litovli a Uničově bude otestováno až 27 tisíc lidí. Podle informací na webu Ministerstva zdravotnictví ČR má studie ukázat, jaký podíl obyvatel v různých regionech má proti koronaviru protilátky a získal imunitu. Výsledky mají být známy na začátku května. Podle výsledků by odborníci mohli vědět, jak by se nemoc covid-19 mohla v Česku dále šířit, výsledky také poslouží jako podklad pro rozhodování o opatřeních ke zmírnění dopadů.

Do testování se mohou zapojit zájemci od 18 do 89 let bez příznaků nemoci covid-19, což se týká i cizinců, kteří v ČR trvale či přechodně žijí. Otestováni nebudou lidé, kteří již měli pozitivní test na koronavirus. Děti do 18 let budou testováni pouze v Praze a Brně.

Účastník studie by měl přijít s kartou zdravotního pojištění a případně i dokladem totožnosti. Lidem bude změřena teplota a poskytnuty informace o vyšetření, následně musí být podepsán informovaný souhlas a vyplněn krátký dotazník.

Následně bude testovaným odebrána kapka krve z prstu, v Olomouci, Litovli a Uničově budou probíhat odběry ze žíly. Podle informací na webu ministerstva výsledky budou do 20 minut, osoby, které budou mít pozitivní test na protilátky, podstoupí také výtěr z nosohltanu. Než zmíněným dorazí tyto výsledky, musí dodržovat doporučení expertů. Do dvou dnů by se měla ozvat laboratoř a sdělit informace o dalším postupu.

Organizátoři také upozorňují, že se na některých odběrových místech mohou tvořit fronty, na webu proto budou zveřejňovat, kolik odběrů bylo provedeno a jaké věkové skupiny účastníků ještě potřebují.

Hamáček: Po 30. dubnu musí být nouzový stav prodloužen

Na včerejší tiskové konferenci, jež proběhla po jednání vedení Ústředního krizového štábu, dal Jan Hamáček najevo, že na úvahy o návratu k běžnému životu v České republice je zatím velmi brzo. Místopředseda vlády si myslí, že pokud v Česku nebude prodloužen nouzový stav, přinese to řadu komplikací. Například nebude možný centralizovaný nákup ochranných pomůcek, stejně jako ukládání pracovní povinnosti.

„Pokud by nouzový stav prodloužen nebyl, tak bychom se vrátili do standardního režimu, což znamená, že by skončilo centrální nakupování, skončilo by centrální zásobování, každý by se musel starat o to svoje,“ řekl český politik.

V takovém případě by se každé ministerstvo muselo samostatně starat o své složky, což by znamenalo nutnost zajišťovat ochranné prostředky pro své zaměstnance. Stejně tak by musely samostatně nakupovat ochranné pomůcky i jednotlivé kraje. Podle Hamáčka by všechny subjekty v souladu s pravidly musely vyhlásit výběrová řízení, což by značně zpomalilo celý proces. „Ta by se musela vyhodnotit, včetně všech odvolání, a to, jak víte, je v České republice proces na několik měsíců,“ dodal ministr.