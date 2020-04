Předsedkyně TOP 09 podpořila Koláře. „Proti vandalismu nic neudělal, a teď se bojí,” reagují sítě

„To, co teď zažívá Ondrej Kolář kvůli odstranění normalizační sochy, je nechutné. Má mou plnou podporu nejen jako předsedkyně TOP 09, ale taky jako občanky ČR. Stejně jako nejsme kolonií Číny, nejsme ani kolonií Ruska. Je rok 2020, ale v Rusku se zastavil čas v 70. letech,” sdělila na Twitteru.

Má mou plnou podporu nejen jako předsedkyně TOP 09, ale taky jako občanky ČR. Stejně jako nejsme kolonií Číny, nejsme ani kolonií Ruska. Je rok 2020, ale v Rusku se zastavil čas v 70. letech. — Markéta Adamová (@market_a) April 23, 2020

Vzkaz političky získal podporu většiny uživatelů, kteří ho poté komentovali. Jeden tak navrhl stažení českých diplomatů z Ruska a ruských diplomatů z Česka. Našli se však i tací, kteří zastávají opačný názor.

CC BY-SA 4.0 / David Sedlecký / Zdeněk Hřib, Mayor of Prague (cropped photo) „Machrovali a teď mají v kalhotech...“ Češi reagují na zprávu, že primátor Hřib dostal policejní ochranu sdělil jeden z uživatelů.

„Nemůžeme být ani kolonií Ruska, ani Číny, když jsem kolonií Německa...” okomentoval další.

Jedna uživatelka Twitteru byla však zprávou o poskytnutí ochrany starostovi Prahy 6 překvapena, i když označila hrozbu za reálnou.

„Chápu to dobře, že p. starosta je teda vystrašenej? Počkat, počkat, vždyť byl tak nebojácnej a útočnej vůči té, dle jeho slov ‚spodině´, která si dovolila nesouhlasit. Proti vandalismu nic neudělal, naopak toho využil. A teď se bojí. Ale nedivím se, ta hrozba je reálná,” okomentovala jedna uživatelka.

Kolář má ochranku

V úterý přišel týdeník Respekt s informací o tom, že dostal starosta městské častí Praha 6 (stejně jako pražský primátor Zdeněk Hřib) policejní ochranu. Obavy o bezpečnost politiků se měly objevit poté, co byl z pražského náměstí Interbrigády odstraněn pomník maršála Koněva.

Ve své publikaci Respekt upozorňoval na to, že v případě Koláře prý jde o opatření odůvodněné nejen vyhrůžkami o fyzické likvidaci. Nejmenované zdroje pro týdeník uvedly, že měl do Prahy dorazit nějaký ruský občan, který by starostu mohl ohrozit. Stejné zdroje také dodaly, že předtím prý směrem z Ruska do Evropy zamířili zpravodajští důstojníci. Přesnější informace nebyly uvedeny.