Hamplová: Kdo zažil komunismus, ví, že co se teď děje, není žádné nakročení k totalitě

„Virus se tak stal záminkou údajného boje o demokracii, jsou podávány žaloby proti nouzovému stavu, proti zavření hranic, nakonec se můžeme dočkat i žaloby na to, aby soudy vyhostily virus z naší republiky, protože sem nedemokraticky, nikým nezván, vnikl. Uzavření hranic je kde kým označováno za nedemokratické až totalitní (pamatují si tu totalitu ještě sakra?), ačkoli všichni víme, že jsou uzavřeny proto, aby lidé nemohli tak snadno „pendlovat“ mezi Českem a zeměmi, kde virus řádí neuvěřitelně, a dovážet ho sem (města Uničov a Litovel by mohla vyprávět), a na vyhlášení nouzového stavu jsou hledány formální chyby,“ napsala právnička.

Členové vlády prý začínají kalkulovat, které opatření jim přinese více politických bodů pro blížící se volby, čímž se mění v cyniky.

„Jeden odborník navíc říká – je dobré uvolňovat, druhý říká opak – buďme ještě opatrní, nemáme vyhráno. Na vládě je pak ten Černý Petr, protože ona nějak rozhodnout musí, a že to není procházka růžovým sadem, je očividné z toho, že jeden ministr chce to, druhý ono, a ventilují to bez obalu v médiích, protože… ano proč? Protože volby,“ zmínila.

Hamplová rovněž vyčetla Evropské unii její neschopnost přispět v boji proti koronaviru reálnými hmatatelnými prostředky.

„EU vytáčí každého rozumného člověka skoro vším, protože je vždy tak kilometr pozadu, o to více je však drzá (paní komisařka (Věra – red.) Jourová má nyní například v náplni hodnotit, zda některá opatření některé evropské země nejsou proti evropským pravidlům, až má člověk chuť jí vzkázat, ať si tato pravidla strčí někam, hlavně aby to, co země vymyslely, zabralo, a ona ať jde dělat něco pořádného – kdo to tu říkal, že jsou potřeba síly na pole?), a obdobně každého rozumného člověka vytáčí výroky některých lidí, v nichž cítíme něco shnilého mezi řádky (buď jim jde o politiku nebo o „prachy“), a do toho přicházejí oni věrozvěstové s tím, že je ohrožena demokracie, protože jsou zase zavřeny hranice, a lidé, považte, jsou nuceni respektovat nějaká pravidla,“ myslí si právnička.

Podle jejího názoru je svědectvím o tom, že vládní opatření v boji proti koronaviru fungují skutečnost, že zachycených nemocných s covidem-19 je tak málo.

„Svatá prostoto – paradoxně účinná karanténní opatření nakonec způsobí, že budou označena za zbytečná, protože tu nemáme desítky tisíc nakažených a tisíce mrtvých. Zbytečná by přece byla tehdy, kdyby tu ti nemocní a mrtví byli...“ zdůraznila Jana Hamplová ve svém blogu.

Národ by měl, údajně, dávat pozor na ty, kteří hovoří o ohrožení demokracie v České republice. Demokracie, podle jejích slov, neznamená, že si každý může dělat, co se mu zachce.

„(…) právo jednoho končí tam, kde začíná právo druhého, a pokud o něčem rozhodnou demokraticky zvolené instituce, musíme to, byť třeba někdy se skřípajícími zuby nebo komentářem, jak bychom to udělali lépe (to ale moc neslyšíme, převažuje kritika), akceptovat,“ napsala právnička a dodala: „Dávejme hlavně pozor, zda nejde těm, kteří mluví o ohrožení demokracie, ve skutečnosti o politický boj a politické body pro sebe sama. Zda nejde těm, kteří zaměňují respektování pravidel za diktaturu, hlavně o vlastní zisky. Zda zkrátka všichni moc nekalkulují, a nezapomínají na to, že i oni mohou skončit na ARU jako britský premiér.“

Jana Hamplová také zmínila, že každý, kdo zažil totalitu, musí, podle jejího názoru, vidět, že současná situace není nakročením do totalitárních poměrů.

„Kdo zažil totalitu, ví, že to, co se děje teď, žádná totalita ani nakročení k ní není, a aby pár měsíců nefungování ekonomiky položilo vše navždy, to je taky hloupost. Když se k tomu poté dostanou schopní lidé, vyhrabeme se z toho. A až z toho budeme venku, klidně kritizujme, co tato vláda zkazila, aby se to už nikdy hlavně neopakovalo, a co nám přinesla slavná EU a co s ní dál, a jak nám pomohly ty žaloby na zavřené hranice a vyhlašování nouzového stavu. Teď se starejme hlavně o zdraví – a nejen o to ve spojitosti s koronavirem, ale o zdraví všech nemocných,“ uvedla vlivná právnička.

Na konci svého textu vyzvala k hledání nového národního kandidáta na prezidenta, kde vyjádřila radost z toho, že svoji kandidaturu ohlásil slavný hokejový brankář Dominik Hašek. Podle jejího názoru jeho kandidatura by mohla podnítit další osobnosti, aby našli odvahu ke kandidatuře.

„Žijeme prostě v době, která vstoupí do dějin. A obstát musíme hlavně my dole. Ti nahoře ať se třeba pominou – za to dobré je pak oceníme, chyby jim spočítáme. Jen to nenechávejme dělat někoho za nás. Mysleme sami, pokud možno vlastní hlavou,“ uvedla.

„Zvládneme to! Proč? Protože nám nic jiného nezbývá,“ uzavřela své zamyšlení Jana Hamplová.

Plošné testování

Po celém území Česka dnes začíná testování vzorku populace na protilátky proti koronaviru, celkově má být otestováno až 27 tisíc lidí z Prahy, Brna a okolí, Litoměřic, Olomouce a okolí, Litovle a Uničova.

Za středu lékaři odhalili 99 nových případů nákazy. Celkový počet tak v Česku činí 7132 případů. Ministerstvo zdravotnictví také informuje, že z nemoci covid-19 se vyléčilo 2002 nakažených lidí, zemřelo 210 pacientů. V nemocnicích se nachází 401 hospitalizovaných.