„ČT dělá ještě stupidnější propagandu než před 30 lety.“ Martin Koller promluvil o bezpečnosti a soběstačnosti Česka

„Na Seznamu se objevil článek na téma, že potravinová soběstačnost je iluze. Nezbývá než konstatovat, že před více než třiceti lety dokázala „zločinná“ komunistická vláda zajistit téměř zcela to, co v roce 2020 prezentují na Seznamu jako iluzi. Tehdejšímu SSSR nepatřilo na našem území nic jiného než jejich zastupitelský úřad. Ani jiným cizincům u nás nic nepatřilo. Přesto jsme dokázali vlastními silami českého a slovenského národa, zhmotnit iluzi,“ myslí si Koller.

Podle jeho názoru je potravinová soběstačnost spolu s energetickou a zbrojní soběstačností podmínkou pro bezpečnou existenci státu. Nově do této soběstačnosti zařadil i zdravotnickou soběstačnost.

„Vzhledem k tomu, že v zemích RVHP a Varšavské smlouvy se vyrábělo prakticky úplné spektrum léků a plošně se očkovalo, následně se naštěstí systematicky pokračovalo, je vývoj koronaviru méně drtivý než na slavném Západě, který je naším vzorem,“ uvedl analytik a dodal: „Komické je, že Kuba má z hlediska potřeb občanů nejvyspělejší zdravotnictví na americkém kontinentu. Ostatně, stačí se podívat na rozdíl mezi bývalým východním a západním Německem. Nebo mezi Francovým demokratickým Španělskem a Portugalskem, které plošně očkovalo. Soběstačnost nemusí být absolutní, ale co možno maximální,“ zmínil.

Martin Koller následně uvedl výčet rozdílů, jak se lidé měli za socialismu, a jak se mají nyní. Podle jeho slov národ nebyl nikdy vystaven tak hloupé propagandě ze strany České televize, jako je v současné době.

„Máme prý se, jak jsme se neměli. To tedy opravdu. Můžeme si za žebrácký plat či důchod koupit chytrý mobil, který dělá z lidí blbce, ojeté auto z Německa, nebo vyrobené u nás v německé či korejské firmě, napít se japonského piva z Plzně, nebo v Praze francouzské pitné vody přímo z kohoutku. K tomu si zapnout velkou televizi, především ČT s ještě stupidnější a prolhanější propagandou než před třiceti lety, neméně stupidními reklamami, které kdysi neotravovaly, protože neexistovaly, a k tomu přikousnout předraženou chemickou stravu z cizáckého hypermarketu. Můžeme v médiích zhlédnout, že někdo poskakuje jako šimpanz, hýká jako osel, vystrkuje holé to či ono, případně si poslechnout moudra lidí, kteří mnohdy nemají ani základní znalosti o tom, co vykládají jako největší chytrost. Módní je být nahý, arogantní a sprostý. Nikdy v naší zemi nebyla taková hloupost a nikdy se nemluvilo tak sprostě. Měli jsme méně znalostmi nepodložených titulů, zato více selského rozumu a logiky. Někteří na tom staví politickou kariéru,“ uvedl pro Parlamentní listy analytik.

České zemědělství se, podle názoru Kollera nachází v absurdním stavu, kdy kvalitní výroby jsou vyváženy za hranice a do Česka se dovážejí výrobky druhé třídy.

„Zemědělství by nemělo být absurdní, což vidíme dnes. Vyvážíme kvalitní suroviny a dovážíme cizácký humus. Musíme kácet naše sady a dovážet jablka z Polska, protože někdejší protekční soudruh socialista Telička dohodl ty nejhorší přístupové podmínky do EU. Díky tomu jsme se stali kolonií Německa a krmelcem Evropy, především té německé. Taky za to byl odměněn korytem v německém Bruselu, dále v německé Škodovce, poté u Bakaly, ještě u Babiše, a zase v Bruselu,“ myslí si analytik.

Tím ale Koller ve svém srovnání dneška se socialistickými časy, ale dokonce i obdobím první republiky, neskončil. Upozornil na obrovské množství výrobků, které relativně malé Československo dokázalo vyrábět.

„Továrny, stejně jako doly a zemědělská půda či voda patřily nám. Propaganda byla mnohdy stupidní, ale nikdo neurážel a neponižoval národ a neoslavoval nacisty. Životní úroveň na vesnici vzrostla ve srovnání s obdobím 1918 až 1945 nesrovnatelně. Problémem byla informační omezenost a omezený cestovní ruch. Cizinci z Afriky přijížděli studovat, nikoli parazitovat a šířit islám. Práce byla pro každého. Příživnictví se trestalo. Poté, co odplynulo šílenství padesátých let a tehdejšího boje o moc, mohl každý jít do kostel nebo synagogy. Naprostá většina údajně pronásledovaných umělců si žila jako prasata v žitě a nadšeně hrála uvědomělé havíře, kolchozníky i pohraničníky. Dosahovali jsme velké mezinárodní sportovní úspěchy. Vyváželi jsme celé továrny a k tomu letadla, auta, motorky, lokomotivy i tanky po tisících. Měli jsme horší spotřební zboží, ale soběstačnost potravinovou, částečně energetickou, z velké části zbrojní a téměř plně i zdravotní z hlediska výroby léků a zdravotnického vybavení,“ prohlásil pro Parlamentní listy.

To staví do kontextu dneška, doby, kdy Česká republika vypadá, podle jeho názoru úplně jinak. Upozorňuje na činnost neziskových organizací George Sorose a praktiky německé kancléřky Angely Merkelové.

„Dnes se bourají sochy, staví se pomníky vrahům, čeští podvraťáci na vodítku Sorose a Merkelové ňafají na ruského medvěda, útočí na čínského draka a napadají amerického orla reprezentovaného prezidentem Trumpem. Zato podporují přepisování historie podle německé objednávky k ponižování českého národa, migraci, ničení rodiny, sexuální devianty, inkluzivní a multikulturní školství pro výchovu nepoužitelných a manipulovatelných omezenců, svobodně zalkoholizovanou a zdrogovanou společnost, neúctu k morálce a zákonu, peníze a všemožné výhody pro politické neziskovky a podobné parazity posluhující cizákům, finance pro ty, kteří profesionálně celý život nepracují, neoholené kašpary v uniformě bojující za cizí zájmy, ale placené z našich peněz, a především ponížené, lokajské podlézání německé EU. K tomu se staví Havlovy lavičky, kus za 850.000 korun, nacpávají svoje konta, ale to, že nemáme ani vlastní potraviny, to jim nevadí. Doufají, že NATO a EU je budou chránit, za jejich dobré služby cizákům. Zaplatí si článek na Seznamu, který vysvětluje, že potravinová soběstačnost je iluze. Ano, dnes je to iluze vítězné EU demokracie,“ myslí si Martin Koller.

„Uplynulo třicet let od listopadu 1989. Žili jsme v iluzi kdysi, nebo v ní žijeme dnes? A chceme v ní žít i zítra?“ ptá se u konce svého článku analytik.

Německá „tvrdá opatření“

Tvrdá opatření jsou nezbytná pro překonání krize způsobené pandemií covid-19, prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová v projevu ve Spolkovém sněmu.

„Jsem přesvědčena, že tvrdá omezení jsou přece jen nutná, abychom obstáli v této dramatické krizi jako společenství a abychom uhájili to, co základní zákon (pozn. Grundgesetz, Ústava Spolkové republiky Německo) považuje za to hlavní: život a důstojnost každého člověka,“ řekla Merkelová.

Kancléřka má za to, že občané SRN předvedli v posledních týdnech „kázeň a trpělivost“, že bylo dosaženo „zpomalení šíření viru“.

Pandemie koronaviru je teprve v počátečním stádiu, Německo bude ještě dlouho muset žít s covid-19, prohlásila kancléřka SRN Angela Merkelová.