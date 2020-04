„Odstranění památníku Koněva je krokem pro útok na Rusko.“ Čarnogurský promluvil o pokusech přepsat výsledky války

„V tomto případě socha maršála Koněva, ale i jiné památníky sovětských generálů či památníky padlých sovětských vojáků trvale připomínají, že od fašismu a hrozby národního zničení nás osvobodil Sovětský svaz, právní předchůdce současného Ruska. Dokud památníky stojí, je daleko těžší proměnit současný prostor těchto objektů na nástupní prostor proti současnému Rusku,“ řekl v rozhovoru pro Parlamentní listy Čarnogurský.

Za toho, kdo „rozpohyboval“ události okolo památníku maršála Ivana Koněva v Praze označil USA. Rusko je totiž, podle jeho názoru, jediný stát, který má možnosti ohrozit Spojené státy.

„Hybatelem jsou Spojené státy, respektive kolektivně Západ. Rusko je totiž jedinou zemí, která by mohla tyto státy v případě války ohrozit, a ve spojení s Čínou i porazit. Revize by měla maximálně možně připravit nástupní prostor využitelný proti Rusku,“ myslí si Čarnogurský, jenž v této souvislosti zmínil snahy o vybudování amerického radaru v Brdech, či snahy o provedení „rekonstrukcí“ slovenských letišť. Slováci ale kladou Spojeným státům odpor, dodal bývalý politik.

Starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře označil za hloupého oportunistu, kterému nedochází, jaké důsledky bude mít jeho jednání pro Českou republiku.

„Ondřej Kolář do toho všeho zapadá svou hloupostí a oportunismem. Jeho hloupost spočívá v tom, že si neuvědomuje, jaké závažné důsledky vyvolá svým chováním pro bezpečnost České republiky. V důsledku aféry Koněv totiž v Rusku zaznívají vůči Česku pouze negativní hlasy. V ruské televizi například zaznělo, že kauzou Koněv se cítí uraženi všichni Rusové bez výjimky. Po podobných krocích v Polsku z Ruska zaznělo, že již nebude garantovat polské západní hranice. Potřebuje něco takového i Česká republika? Oportunismus Kolářova kroku spočívá v tom, že jeho postoj zapadá do převládajícího pohledu a tónu českých médií,“ uvedl Čarnogurský.

V souvislosti s odstraněním sochy maršála Koněva bývalý slovenský premiér uvedl, že je rád, že se Slovensko oddělilo od Česka.

„Na jedné straně uzavřela s Ruskou federací smlouvu o ochraně kulturních a historických památek vázajících se na společné dějiny, ale v případě, kdy minimálně jedna smluvní strana (Rusko) tvrdí, že v případě sochy Koněva byla tato smlouva porušena, čeští členové vlády se vymlouvají na to, že pomník odstranila samospráva Prahy 6, která na to má právo a vláda či parlament ji do toho nemůžou zasahovat. Jsem rád, že se Slovensko oddělilo od české části bývalé společné republiky,“ uvedl. Čarnogurský také dodal, že kvůli odstranění památníku se z Česka stal nesolidní partner, s nímž by už neuzavíral další smlouvy.

Bývalý slovenský premiér rovněž promluvil o svém úmyslu převést sochu na Slovensko, kde by ji lidé mohli vzdávat úctu, neboť země má vůči Koněvovi morální závazek – sovětský maršál totiž velel vojenské operaci, která byla směřována na pomoc Slovenskému národnímu povstání.

„Kdyby nám Praha 6 dala předběžnou kladnou odpověď, vypsali bychom pro místo pro pomník maršála Koněva výběrové řízení. Maršál velel operaci na pomoc Slovenskému národnímu povstání. Socha by tedy měla stát na vhodném místě mezi Banskou Bystricí a Duklou. Také bychom v souladu se zákonem o finančních sbírkách vypsali sbírku na odkoupení sochy,“ dodal Jan Čarnogurský.

Íránci vyhrožují Američanům

Íránští vojáci budou střílet, pokud lodě Námořnictva USA budou ohrožovat bezpečnost země. Informoval o tom velitel Íránských revolučních gard Hossein Salami.

„Nařídili jsme našemu námořnictvu útočit na americké vojenské lodě a jednotky, pokud lodě a jednotky teroristického Námořnictva USA budou ohrožovat bezpečnost civilních a vojenských plavidel,” řekl Salami pro kanál IRINN.

Podle jeho slov bude případná odveta následovat okamžitě.