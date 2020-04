Vachatová se vysmála Kolářovi, Novotnému a Hřibovi. Politici tu nejsou od toho, abychom platili za jejich chyby, tvrdí

Svůj příspěvek začíná slovy, že sovětské památníky se demontují a odstraňují po celém východním bloku již několik let. Uvádí, že od roku 2018 byly odstraněny sochy a památníky například v Estonsku, Litvě nebo Lotyšsku. Podle jejích slov jich nechalo například Polsko odstranit 230. Podivuje se však nad tím, jaké ohrožení hrozí Kolářovi, Hřibovi i Novotnému.

„Ne, že by Rusku nevadilo odstraňování památníků, vadí, ale že by kvůli tomu někoho posílali na tři lokální politiky, z nichž jeden vyhlašuje stav klimatické nouze na Praze 6, druhý má problém udržet svůj zadek v kalhotách a třetí přejmenovává české názvy ulic a náměstí po ruských osobnostech? No budiž, co my víme...“ píše.

Uvádí, že jí vadí jedna věc. Jde o to, že všichni tři podnikali takové věci, o které je „nikdo nežádal, v době, kdy to nebylo třeba, za účelem, který nic dobrého nepřinese, a my všichni se jim z našich daní teď skládáme na jejich ochranku“.

Kromě toho se jí nelíbí to, když vidí, že někdo zneužívá hlasů svých voličů k tomu, aby řešil „svůj vlastní mindrák“ místo toho, aby se opravdu snažil něco podstatného změnit. „Od toho tu ti politici jsou, ne od toho, abychom platili za jejich chyby,“ uvedla závěrem.

Ochranka pro politiky

Připomeňme, že v úterý přišel týdeník Respekt s informací o tom, že dostal starosta Kolář policejní ochranku. Podle informací týdeníku se obavy o bezpečnost politiků objevily poté, co byl z pražského náměstí Interbrigády odstraněn pomník maršála Koněva.

S odvoláním na vlastní nejmenované zdroje týdeník píše, že kromě několika vyhrůžek fyzické likvidace jsou bezpečnostní opatření vůči starostovi spojená s tím, že do Prahy přicestoval nějaký ruský občan, který by ho mohl ohrozit. Dodává se také, že dříve „byl zaznamenán pohyb skupiny zpravodajských důstojníků směrem z Ruska do Evropy”. Přesnější informace nejsou k dispozici.

O tom, že má ochranku také primátor Hřib, informoval včera web Novinky, kterému informaci potvrdila jeho mluvčí Martina Vacková. Uvedla, že z rozhodnutí policie nelze říci konkrétní důvody ani způsoby ochrany.