„SPD jsou náckové.“ Kalousek byl kategorický vůči straně Okamury. Od lidí to však hodně schytal

„Před chvílí jsem se náhodou míjel na chodbě Sněmovny s Miroslavem Kalouskem a z ničeho nic mi řekl, že SPD jsou náckové. Odpověděl jsem mu, že jsme vlastenci. On zopakoval, že to jsou náckové,“ píše na úvod Okamura.

Zdůraznil, že na tyhle výpady nebude reagovat stejnou mincí.

„V SPD máme plno práce s pozitivními návrhy na zlepšení životů našich občanů,“ pokračuje lídr SPD s tím, že se nebude zdržovat osobními útoky a urážkami.

Na závěr politik vyjadřuje přesvědčení v tom, že on a jeho strana jdou správným směrem.

„Dovolím si malou poznámku – když nám sprostě nadává pan Kalousek, tak určitě děláme svoji politiku dobře,“ uvedl Okamura.

Na reakce uživatelů sociální sítě se dlouho nečekalo.

„Pan Kalousek už má svoji éru za sebou a neumí se smířit s poraženectvím. Ze všech sil se snaží zvýraznit, ale bohužel, dělá to naprosto obráceně a vykazuje tím svůj strach, protože zjišťuje, jakou má SPD politickou sílu. Máte pravdu, pane Okamuro, vedete si skvěle a nenechte se odradit nějakým Kalouskem, který Vám nesahá ani po kotníky. Tento tunelář už dávno měl bručet v base, a jak se říká, pes, který štěká, nekouše. On už pouze ňafe a je to směšný panák. Ten, kdo ho zná, o něm valné mínění nemá. Už toho zkazil dost, jen má smůlu, lidé nezapomínají,“ podpořila Okamuru Dana Špírková.

„Myslím, že zrovna Kalousek nejvíce zadlužil stát za své éry. Bez komentáře. Měl by jít k lopatě, aby věděl, jak se vydělávají peníze,“ poznamenala Hana Nová.

Další přišli s domněnkou, proč se Kalousek zrovna takhle vyjádřil.

„Mě by zajímalo, jestli tento pán by výraz nácek vůbec dokázal správně a přesně definovat. Ale hádám, že těžko. Protože to někde slyšel od nějakého sluníčkového vyhulence, a jsou to podle něj ti, kdož mají jiný názor, a dokonce si dovolují za ním stát!“ okomentoval situaci Bohuslav Hirsch.

Někteří sledující v sobě sotva dokázali potlačit negativní emoce.

„Nemohu to napsat, neboť sprostá slova na Facebook nepatří. K osobě pana Kalouska mě nenapadá nic jiného nežli právě tahle slova,“ napsal Richar Dostál.

Jiní komentující připomněli minulost bývalého ministra financí.

„Ten ožrala Kalousek umí jen kritizovat, ale pro normální lidi, jako jsme my, by udělal hovno. Však už se taky představil jako ministr financí a jak to dopadlo s ČR, ani neříkám,“ uvedl Marek Vlašic.