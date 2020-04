Aktuálně z ČR: 7138 potvrzených případů, 2152 uzdravených a 210 mrtvých. Restrikce se budou uvolňovat rychleji

Co se týče největšího výskytu, nic se prozatím nezměnilo. Nejvíce případů hlásí stále Praha, následuje Moravskoslezský kraj, Středočeský kraj a Olomoucký kraj. S tím souvisí i údaje o obětech nového typu koronaviru. Nejvíce lidí nákaze podlehlo v Praze, poté v Moravskoslezském kraji a Středočeském kraji. Největší počet mrtvých hlásí věková skupina 75 – 84, ve které zemřelo 74 lidí.

Uvolňování restrikcí

„Provozovny do 2500 m2 budou uvolněny od pondělí 27. dubna za předpokladu, že půjde o provozovny s vlastním vchodem, dále autoškoly, posilovny a fitness centra, bohoslužby do 15 osob, knihovny, zoo a botanické a dendrologické zahrady bez vnitřních pavilonů,“ uvedl Havlíček.

Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček dnes oznámil, že dojde ke zrychlení naplánovaného uvolňování restrikcí o 14 dní. V pondělí 27. dubna se tak otevřou obchody o ploše 2500 metrů čtverečních, které ale současně nejsou v nákupních centrech. Kromě toho se otevřou venkovní prostory zoo či fitness centra.

K posunu dojde i u otevírání zahrádek restaurací. Původně bylo v plánu jejich otevření 25. května. To se ovšem změnilo a má k tomu dojít už 11. května s tím, že se v tom stejném dnu otevřou i kadeřnictví. Otevřít by se měly i provozovny v nákupních centrech, pedikérství, masáže, holičství, galerie nebo exteriéry hradů a zámků. Od 25. května se pak mají otevřít hotely a restaurace, vnitřní expozice hradů a zámků. Za jistých podmínek bude možné konání svateb.

Havlíček vysvětlil, že k takovému kroku se rozhodli poté, co se vyhodnotila velikonoční situace. Dodal, že čísla posledních dní jsou příznivá.

Novinkám dnes také sdělil ministr vnitra Jan Hamáček, že vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Uvedl, že poslance bude o prodloužení žádat ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Kromě toho přijal kabinet opatření nařízená ministerstvem zdravotnictví nově jako celá vláda. Tímto konáním tak uposlechl rozsudek pražského městského soudu.

Vláda dnes rovněž rozhodla zrušit omezení volného pohybu osob. Na tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Vláda nově vydává mimořádná opatření tedy podle krizového zákona, jak to vyžaduje soud. Zároveň od zítřka ruší zákaz volného pohybu osob na veřejných prostranstvích. Sdružování nově nastavuje tak, že je povoleno až do deseti osob. Dosud to byly dvě,“ sdělil.

Soud zrušil opatření

Zmiňme, že dnes zrušil soud celkem čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která omezila volný pohyb a maloobchod v souvislosti s šířením nového koronaviru, a to s účinností od 27. dubna. Podle slov prezidenta Zemana soud tímto svým rozhodnutím na sebe bere veškerou odpovědnost za dopady na životy, zdraví nebo hospodářství země.

Co se týče samotných opatření, která byla zrušena soudem, jedná se celkem o čtyři. První dvě jsou z 26. března a 17. dubna, která se týkají omezení maloobchodního prodeje. Další dvě jsou z 23. března a 15. dubna, která zase omezují volný pohyb osob.

Vláda má nyní čas do 27. dubna, aby tato opatření přijala v zákonné formě – jako krizové opatření. Novinářům sdělil zástupce ministerstva zdravotnictví Jiří Kindl, že resort zváží další možný postup poté, co prostudují písemnou podobu rozsudku. Ministerstvo má právo se obrátit kasační stížností na Nejvyšší správní soud.

Plošné testování v ČR

Připomeňme také, že v Česku začíná plošné testování. V Praze, Brně a okolí, Litoměřicích, Olomouci a okolí, Litovli a Uničově bude otestováno až 27 tisíc lidí. Podle informací na webu Ministerstva zdravotnictví ČR má studie ukázat, jaký podíl obyvatel v různých regionech má proti koronaviru protilátky a získal imunitu. Výsledky mají být známy na začátku května.

Podle výsledků by odborníci mohli vědět, jak by se nemoc covid-19 mohla v Česku dále šířit, výsledky také poslouží jako podklad pro rozhodování o opatřeních ke zmírnění dopadů.

Do testování se mohou zapojit zájemci od 18 do 89 let bez příznaků nemoci covid-19, což se týká i cizinců, kteří v ČR trvale či přechodně žijí. Otestováni nebudou lidé, kteří již měli pozitivní test na koronavirus. Děti do 18 let budou testováni pouze v Praze a Brně.