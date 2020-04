Jde o formalitu. Vláda kývne na žádost o prodloužení nouzového stavu. Rychlost šíření nákazy v ČR zpomalila

Ministerstvo zdravotnictví dnes kabinetu předloží materiál týkající se prodloužení nouzového stavu. Vláda by měla formálně schválit, že požádá Poslaneckou sněmovnu o to, aby nouzový stav trval do 25. května, v současnosti platí do 30. dubna.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha všichni členové kabinetu s prodloužením nouzového stavu souhlasí.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) rovněž uvedl, že vláda o to Sněmovnu požádá již v pátek. Žádost poslancům vláda pošle, protože dříve Městský soud v Praze zrušil omezení pohybu i služeb opatřeními ministra zdravotnictví.

Ministři ve čtvrtek v reakci na dotyčné rozhodnutí soudu schválili soudem zrušená opatření.

Vzhledem k tomu, že jde o krizová opatření vlády podle krizového zákona, je prodloužení nouzového stavu nutné.

Plánuje se, že ministři by také měli dokončit jednání o přesunu čtyř miliard korun z vládní rozpočtové rezervy do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Tyto prostředky půjdou na záruky k úvěrům poskytovaným velkým firmám postiženým pandemií.

Na pořadu dne budou zřejmě i návrhy ministerstva práce a sociálních věcí, které chce od příštího týdne začít postupně s obnovováním sociálních služeb, které musely kvůli šíření koronaviru v půli března přerušit provoz.

Nové případy koronaviru

Za čtvrtek lékaři odhalili 55 nových případů nákazy koronavirem, celkový počet tak v Česku činí 7188. Za čtvrtek tak v Česku přibylo nejméně nakažených od poloviny března.

Ministerstvo zdravotnictví také informuje, že z nemoci covid-19 se vyléčilo 2186 nakažených, zemřelo 213 pacientů.

Aktuálně se v nemocnicích nachází 395 hospitalizovaných.

Kdo má imunitu?

Dříve jsme psali o tom, že od včerejška začalo v ČR plošné testování vzorku populace na protilátky proti koronaviru.

V Praze, Brně a okolí, Litoměřicích, Olomouci a okolí, Litovli a Uničově bude otestováno až 27 tisíc lidí. Podle informací na webu Ministerstva zdravotnictví ČR má studie ukázat, jaký podíl obyvatel v různých regionech má proti koronaviru protilátky a získal imunitu. Výsledky mají být známy na začátku května. Podle výsledků by odborníci mohli vědět, jak by se nemoc covid-19 mohla v Česku dále šířit, výsledky také poslouží jako podklad pro rozhodování o opatřeních ke zmírnění dopadů.

Do testování se mohou zapojit zájemci od 18 do 89 let bez příznaků nemoci covid-19, což se týká i cizinců, kteří v ČR trvale či přechodně žijí. Otestováni nebudou lidé, kteří již měli pozitivní test na koronavirus. Děti do 18 let budou testováni pouze v Praze a Brně.