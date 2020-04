„Pokud nebudeme schopni pojmenovat zlo, propadneme se do temnoty.“ Ovčáček upozornil na přicházející složité časy

„Se zlem bojuj, s člověkem nikoliv,“ otevřel Ovčáček svůj post na sociálních sítích a pokračoval: „Svatý Jiří nás inspiruje k tomu, abychom vnímali srdcem dění kolem nás. Abychom nebyli lhostejní. A nebáli se promluvit, když zříme nepravost, faleš a šíření zla, mnohdy pod pláštěm přenádherných slov, když vidíme egoismus a pohrdání lidmi a lidským životem v zájmu nějaké ideologie.“

Hradní mluvčí upozornil, že pokud ztratíme schopnost pojmenovat ve světě zlo, sami se propadneme do temných časů.

„Pamatujme si, že pokud nebudeme schopni zlo pojmenovat, propadneme se do temnoty. Nikdy ale nesmíme šmahem odsoudit člověka. Právě proto musíme svět i bližní vnímat srdcem. Pak pochopíme, proč ten konkrétní člověk jedná způsobem, který nás třeba i šokuje. A to už je cesta ke změně k lepšímu. Je to cesta dialogu,“ myslí si.

Ovčáček řekl, že i on lidi v minulosti odsuzoval a omluvil se. Jedním z těch, komu se omluvil, byl i kněz Tomáš Halík.

„Někdy se stane, že tuto hranici překročíme. I mně se to stalo a děkuji lidem, kteří mi to připomněli. Ano, mohu hluboce nesouhlasit a mít názor kritický, nesmím ale odsoudit. Proto bych se chtěl u příležitosti svátku sv. Jiřího omluvit Michaele Šojdrové, kterou jsem zhola zbytečně odsoudil před nějakým časem dvěma ostrými slovy. Byla to velká chyba. Nesouhlasím s jejím názorem na migraci, ale věřím, že jedná v dobré víře. Máme polemizovat, ne odsuzovat, jak jsem učinil,“ uvedl mluvčí prezidenta Zemana.

„Stejně tak se omlouvám Tomáši Halíkovi za opakovaná jedovatá slova o telefonní lince. Byla zbytečná, hloupá a jen na první pohled vtipná. Tomáše Halíka mohu kritizovat za politické postoje a výroky ke spoluobčanům jiných názorů, které nesdílím, ale nesmím odsuzovat,“ dodal Jiří Ovčáček.

Podle názoru mluvčího hradu má před sebou český národ složité časy, neboť údajně končí epocha zahájená průmyslovou revolucí.

„Čekají nás nesmírně složité časy. Končí epocha započatá průmyslovou revolucí v 18. a 19. století, končí poválečná éra. Západní civilizace přišla o historickou a hodnotovou paměť. Vítězí tak, jako na konci všech období, kult já, egoismus toužící po tom si užívat. Žít znamená odpovědnost, užívat si značí lhostejnost,“ myslí si Jiří Ovčáček.

Abychom toto přicházející období dokázali zvládnout, je podle jeho slov nezbytné vrátit se do ráje srdce.

„Abychom dokázali toto období zlomu zvládnout, musíme se vrátit domů. Do ráje srdce, které volá po lásce a úctě k bližnímu. Nebude to vůbec jednoduché,“ uvedl ke konci mluvčí prezidenta Zemana.

„Politický vandalismus“

Ve čtvrtek mluvčí ruského Ministerstva zahraničí Marie Zacharovová provedla pravidelnou tiskovou konferenci. Znovu se dotkla tématu odstranění sochy maršála Koněva.

Podle slov mluvčí ruského diplomatického rezortu téma odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze 6 pořád obklopuje obrovská úroveň cynismu. Samotné odstranění sochy označila za akci „politického vandalismu” a znovu upozornila na skutečnost, že porušuje česko-ruskou smlouvu o přátelských vztazích z roku 1993.