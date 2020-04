„Nebereme to na lehkou váhu.” Hřib okomentoval zprávy ohledně své bezpečnosti a policejní ochranky

„Možná jste si všimli v médiích, že mám teď policejní ochranu. Nebereme to na lehkou váhu. A proto jsem angažoval několik dvojníků. Díky tomu o mně uslyšíte ještě více, protože násobně zvyšujeme produktivitu,” napsal Hřib na své facebooková stránce.

„Ale teď vážně: Zůstává pro mě klíčové stát si za svými názory, i když tím může člověk riskovat svoji bezpečnost. Žijeme v demokratické zemi a je mojí povinností hájit svobodu slova svoji i všech ostatních,“ dodal primátor, který stejně jako starosta Prahy 6 Ondřej Kolář údajně čelí nebezpečí.

V úterý týdeník Respekt přišel se zprávou, že starosta Kolář a primátor Hřib dostali ochranku. Podle informací týdeníku se obavy o bezpečnost politiků objevily poté, co byl z pražského náměstí Interbrigády odstraněn pomník sovětského maršála Koněva. Respekt přitom poznamenává, že v případě Koláře nejde o preventivní kroky.

S odvoláním na vlastní nejmenované zdroje týdeník píše, že kromě několika vyhrůžek fyzické likvidace jsou bezpečnostní opatření vůči starostovi spojená s tím, že do Prahy přicestoval nějaký ruský občan, který by ho mohl ohrozit. Dodává se také, že dříve „byl zaznamenán pohyb skupiny zpravodajských důstojníků směrem z Ruska do Evropy”. Přesnější informace Respekt neuvedl.

Odstranění sochy maršála Koněva

V září loňského roku městská část Praha 6 schválila odstranění pomníku maršála I. S. Koněva, který stál na náměstí Interbrigády v Praze 6 – Bubenči. Jedním z iniciátorů byl starosta Ondřej Kolář z TOP 09. Pomník byl postaven v roce 1980. Došlo k tomu k 35. výročí osvobození města od nacistů jednotkami prvního ukrajinského frontu pod velením Ivana Koněva.

Socha byla odstraněna dne 3. dubna v ranních hodinách v době karantény. Má být přemístěna do Muzea paměti 20. století, které plánuje vybudovat hlavní město. Proti tomuto rozhodnutí se mimo jiné vyjádřili prezident Miloš Zeman, stejně jako jeho předchůdce Václav Klaus.

Moskva kvůli odstranění pomníku vyjádřila protest a Vyšetřovací výbor RF zahájil trestní řízení podle části 3 článku 354.1 Trestního zákoníku RF (znesvěcení symbolů vojenské slávy Ruska, které bylo spácháno veřejně).