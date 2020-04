Ve věku 56 let zemřel podnikatel a jeden z nejbohatších Čechů Martin Ulčák

Dnes, v pátek 24. dubna, zemřel český podnikatel Martin Ulčák. Bylo mu 56 let. Smutnou zprávu o smrti podnikatele potvrdil mluvčí Ulčákovy strojírenské skupiny Witkowitz Karel Křivan.

Podle informací může za smrt někdejšího předsedy Socialistického svazu mládeže (SSM) a významného polistopadového podnikatele a lobbisty rakovina.

„Jsem z toho v šoku. Byla to agresivní rakovina, nemůžu tomu uvěřit,“ řekl anonymně Ulčákův blízký přítel.

„Čím na něho nezapomenu? Strašně hezky vyprávěl o zahradě u svého domu, plánoval, jak jednotlivé stromy porostou a on to rád pozoruje a dohlíží na to,“ uvedl Pitr.

Mnohé podnikatele, kteří se s Ulčákem dobře znali, jehošokovala. O jeho nemoci totiž mnoho lidí, až na několik výjimek, nevědělo. Jedním z nich byl i Tomáš Pitr.

Například advokát Miroslav Jansta zažil Ulčáka již v době SSM, kde sám působil. Zesnulý byl pro něj podle jeho slov těžkým soupeřem od přelomu éry.

„Martin byl velmi chytrý a pracovitý člověk, zároveň to byl těžký soupeř, to musím uznat. Pod jeho vedením umožnil SSM konání demonstrací studentů na 17. listopadu. V průběhu kariéry ukázal, že nešlo o protekčního komunistu, ale pracovitého a inteligentního podnikatele,“ vzpomíná na něj.

Kdo byl Martin Ulčák?

Připomeňme, že se Martin Ulčák zařadil mezi tuzemské miliardáře a s necelými dvěma miliardami majetku se řadil mezi 100 nejbohatších Čechů. Dotyčný podnikal prostřednictvím pražské společnosti E-Invest a patřila mu například i firma T-Watt obchodující s elektřinou.

Podnikatel a lobbista měl po listopadu 1989 silné vazby na špičky z politických i podnikatelských sfér. Kontaktní síť začal budovat hned po revoluci, když krátce po vypuknutí sametové revoluce usedl do funkce předsedy Socialistického svazu mládeže (SSM).

Ulčák v roce 1991 spolu se třemi spolužáky založil firmu Geco, která je v současnosti největším prodejcem tabákových výrobků a má síť trafik. Později se prosadil jako vlivný lobbista a měl blízko k někdejšímu komunistickému funkcionáři Miroslavu Šloufovi. Ten pomáhal s politickou kariérou současnému prezidentovi Miloši Zemanovi.

Za zmínku stojí také jeho nejvýraznější podnikatelská kapitola posledních let, a sice vstup do strojírenské skupiny Vítkovice uvadajícího impéria Jana Světlíka. Do tohoto projektu se pustil po boku zbrojaře Jaroslava Strnada. Na konci loňského roku představil v Ostravě novou značku Witkowitz, která zastřešila osm strojírenských firem s celkem 1400 zaměstnanci, v nichž měl prostřednictvím svých společností rozhodující podíl.

Pokus o vraždu?

Připomeňme, že Ulčák v roce 2014 jen těsně unikl smrti. Někdo totiž tehdy střílel na jeho vilu v pražské Divoké Šárce. Neznámý střelec vypálil kulku do oken a náboj jen těsně minul Ulčáka. Trefil televizor a podnikatel tak měl velké štěstí. Policii se však útočníka vypátrat nepodařilo. Incident byl vyšetřován jako pokus o vraždu.