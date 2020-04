„Aspoň je vidět, jaký byl důvod jejich příchodu do Evropy.” Maříková vysvětlila příčiny nečekaného migračního trendu

Na konci března se skupina nelegálních uprchlíků z Maroka vrátila zpět do své země. Cesta člunem ze Španělska do Maroka stála každého uprchlíka údajně 5 400 eur, což je výrazně vyšší částka, než se obvykle vyžaduje za nelegální přepravu do Evropy. Cesta do Evropy totiž zpravidla činí maximálně 1 000 eur. Španělský deník El País informoval, že původně se stovka marockých nelegálních migrantů chtěla dostat do tuzemska samostatně, avšak narazili na potíže spojené s počasím, a proto se obrátili na pašeráky. Jak zdůrazňují autoři článku španělského deníku El País, maročtí uprchlíci utíkají zpět kvůli potížím spojeným s pandemií covidu-19, která řádí ve Španělsku a po celé Evropě. Mnozí nelegální uprchlíci totiž přišli o možnost se živit pouličním prodejem v důsledku vládních restrikcí.

Migranti ztrácejí zájem o „nemocnou“ Evropu

Česká zdravotní sestra a členka SPD Karla Maříková si myslí, že ta skutečnost, že migranti utíkají v době, kdy Evropa musí čelit výzvě spojené se šířením covidu-19, je dalším potvrzením čistě ekonomické podstaty jejich migrace.

„Když nejsou sociální výhody, tak se jim tu nechce být. Aspoň je vidět, jaký je důvod příchodu migrantů do Evropy,” uvedla česká politička ve svém příspěvku na Facebooku.

Na tuto zprávu rovněž zareagoval i další český politik, a sice místopředseda Trikolóry Dalibor Uhlíř. Upozornil totiž na vliv pandemie covidu-19 a zdůraznil úlohu neziskových organizací.

„Byla vytvořena nová migrační trasa. Ze Španělska a Itálie zpět do Afriky a zpáteční cesta je dražší než ta původní. Překupníci, převaděči a tzv.,neziskovky’ jsou neskutečně flexibilní. Tak šťastnou cestu a nezlobte se na ten covid,” napsal český politik.

Někteří uživatelé byli překvapeni tím, že maročtí uprchlíci měli tolik finančních prostředků k podplacení pašeráků.

„Hezky se to čte, kéž by to byla pravda. Ale kde berou finance na to věčné jejich cestování? Cožpak nosí jen tak po kapsách 145 000,- na cestu zpět??!!!“ ptá se uživatelka Hana Jírová.

Jeden z komentujících vyslovil názor, že někteří migranti dokáží ušetřit značné částky díky sociálním dávkám a jiným výsadám.

„Na těch kartách má každý měsíčně 2.500€ a vše ostatní mají zdarma plus mají sociální dávky v každé zemi, u nás v D je to 39€ na den plus cca 200€ měsíčně na dítě atd., ... z toho se dá našetřit, vyjádřil svůj předpoklad uživatel Jiří Dočekal.