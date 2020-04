Vojtěch prozradil, kdy lidé budou moci sundat roušky

V první řadě přišla řeč na to, že vláda začala s rozvolňováním opatření dříve, než bylo původně v plánu. Začaly se tak objevovat názory, že je to až příliš rychlé. Vojtěch si však myslí, že je to vždy otázka kompromisu a hledání řešení, které na jednu stranu zachová postupný režim uvolňování a zároveň bere v potaz dopady na stát a ekonomiku.

„Hájím především zdravotní hledisko. Pokud by došlo k jakémukoliv výkyvu dat – a teď jsme na dobré cestě, ani otevření hobbycenter ani Velikonoce se neprojevily – muselo by být rozvolnění zpomaleno nebo zastaveno. To všechno možné je,“ dodal.

„Ani odborníci se neshodnou, zdali teď nedojde k útlumu a na podzim, v zimě nebude nová vlna, nebo jestli to bude sezónní záležitost jako u chřipky,“ uvedl a dodal: „Je před námi mnoho neznámých, ale objektivní fakt je, že si nemůžeme dovolit držet ČR jako vězení a opatření držet měsíce. Je nutné vybalancovat zdravotní aspekt a fungování běžného života.“

Povinné nošení roušek

Nedávno ředitel ÚZIS Ladislav Dušek na neveřejném jednání sněmovního zdravotního výboru varovně mluvil o dalším šíření koronaviru v ČR. Na to však ministr reagoval, že nikdo neví, jak se onemocnění na našem území bude vyvíjet.

Řeč přišla také na nošení roušek, které již mnohým leží v žaludku. Vojtěch v této souvislosti upozornil na to, že ještě na začátku března byla po rouškách obrovská poptávka a nyní, zdá se, by je chtěli všichni sundat.

„Ale já si myslím, že to není dobrý nápad. Jsem přesvědčen o tom, že povinnost nošení roušek, ve které byla ČR průkopníkem, bylo efektivní opatření. Stále ještě nemáme vyhráno, virus se mezi námi pohybuje,“ argumentoval.

Pokud jde o povinné nošení roušek, pokusil se přiblížit určité datum. „Roušky jako takové by měly být ještě minimálně dva měsíce povinné. Samozřejmě s výjimkami, jako jsme to učinili u dětí s autismem. Mohou se týkat i výkonných umělců, kterým to samozřejmě vadí, když chtějí točit filmy. Umím si představit, že potom uděláme rozlišení v tom, jestli se člověk pohybuje v uzavřeném prostoru nebo venku, ale do června by ta povinnost platit měla,“ dodal k věci.

„Pokud jde o roušky, je logické, že nebudou moci být na tváři lidí po celou dobu, to by nedávalo smysl.Ale je možné, že zavedeme, že po dobu, kdy člověk konzumuje jídlo nebo pití, tak ji může sundat, ale pak by si ji měl nasadit. Bude ji mít stále na krku a bude si ji nasazovat, pokud bude v přímém kontaktu s druhou osobou,“ uvedl.

Otevírání hranic a cestování

Na povinné nošení roušek ale navazují i další věci. Někteří například tápou v tom, jak to bude s rouškami, až se otevřou restaurace . To ještě musí vláda, dle Vojtěcha, promyslet. Podle něj však bude režim v restauracích zpočátku omezen – denní režim, omezený počet hostů apod.

Horkým tématem se poslední dobou stalo také cestování a znovuotevření hranic. Vláda dokonce zrušila zákaz volného pohybu osob. A jak se k věci vyjádřil ministr?

„Je třeba říci, že hranice nebyly přímo zavřeny, ale člověk nemohl vycestovat do zahraničí. Je třeba říct, že za hranice se ve většině případů nedostane ani nyní. Celá řada má stále výrazné restrikce, pokud jde o přístup na jejich území. Možnost cestování je velmi omezená a nějaký čas ještě určitě bude. Turismus jako takový ještě nebude nějakou dobu možný,“ uvedl.

Doplnil, že předchozí výroky o dva roky zavřených hranicích nebyly úplně nejšťastnější. Omlouval je však tím, že v té době ještě nevěděli, a nevědí to ani nyní, jak se pandemie bude vyvíjet.

„Dnes se vyvíjí dobře, v jiných zemích se také zdá, že kulminovala. Ale nějaké restrikce budou platit ještě dlouhou dobu,“ uvedl.

„Je jednoznačné, že toto léto nebude stejné jako předchozí léta. Ale probíhají jednání se zeměmi, kde riziko je znatelně menší, a tam si umím představit, že pokud se vyjedná režim s Chorvatskem, Rakouskem nebo Slovenskem, tam nějaká možnost bude,“ uzavřel téma.

Další témata rozhovoru

Připomněl také, že turismus , jak jsme ho znali, nebude ještě nějaký čas možný. Minimálně toto léto.

Dále se Vojtěch v rozhovoru zmínil o pořádání kulturních a sportovních akcí či o tom, zda v rozvolňování opatření hrál nějakou roli verdikt městského soudu v Praze. Ten totiž rozhodl, že některá opatření byla nezákonná. To ale dotyčný vyloučil.

„Rozhodně ne, měli jsme to v plánu ještě před rozhodnutím soudu. Z hlediska věcného obsahu to rozhodnutí nemělo žádný vliv, ale mělo rozhodně vliv na potřebu prodloužení nouzového stavu,“ podotkl.

V neposlední řadě zmínil, zda se po krizi náhodou nechystá rezignovat na svůj post. „V této funkci nejsem přišpendlený a zažil jsem si v posledních týdnech a měsících své. Na druhé straně se rezignovat určitě nechystám, protože jsme udělali spoustu dobré práce,“ uvedl s tím, že výzvy k rezignaci nejsou na místě.