V Česku stoupl počet lidí vyléčených z koronaviru na téměř 2,5 tisíce. Zemřelo již 218 nakažených

Počet lidí vyléčených z onemocnění způsobeného novým typem koronaviru v Česku téměř jedenáctkrát překročil počet lidí, kteří se stali oběťmi pandemie. V sobotu večer o tom informovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Počet potvrzených případů covid-19 za dnešek stoupl o 60 osob, a to na 7333.

V Česku od pátečního večera přibylo celkem 82 lidí vyléčených z nemoci covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Jejich počet se tak zastavil na čísle 2453. Podle aktuálních údajů zveřejněných na webu ministerstva zdravotnictví počet obětí k dnešním 17.30 hod, podobně jako v předchozích dnech, vzrostl jen mírně. Za posledních 24 hodin jde o čtyři případy, na celkový počet 218.

České laboratoře dosud provedly více než 210 tisíc testů na nákazu novým typem koronaviru. Nejvíce pozitivních výsledků hygienici odhalili v Praze (1686), Moravskoslezském kraji (955) a Středočeském kraji (866). Nejméně případů onemocnění covid-19 naopak evidují v Jihočeském kraji (172) a na Vysočině (172).

Nejvíce pacientů s koronavirem (1341) dosud lékaři zaznamenali mezi lidmi ve věku od 45 do 54 let. Nejméně postiženou věkovou skupinou (306 případů nákazy) jsou senioři ve věku od 85 let, pro které představuje choroba covid-19 největší riziko.

Testování kolektivní imunity v Praze: Hygienici si stěžují na nedostatek dětí

V Praze byla dnes odpoledne naplněna kapacita odběrů pro studii kolektivní imunity vůči covid-19 i u dospělých ve věku 18 až 39 let. Už dopoledne se kapacita naplnila také u dospělých ve věkových kategoriích 40 až 59 a 60 až 89 let. Testovat se tak budou v dalších dnech pouze děti a mladiství, a to v Kateřinské zahradě.

„Zatímco v ostatních skupinách jsme otestovali většinu potřebného počtu dospělých a seniorů, u dětí je to zatím jen čtvrtina z požadované tisícovky,“ uvedla v dopoledních hodinách mluvčí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Petra Klusáková.

„Nárůst návštěvnosti dětí v Kateřinské zahradě oproti pátku je znát. Ale rozprostřeli jsme fronty tak, aby nikde dlouho nečekaly. Ačkoliv fronta je stálá a výrazně se nezmenšuje, tempo odběrů je vysoké, takže děti a mladiství se svými rodinami čekají v průměru půl hodiny,“ řekla Klusáková.

V Praze do sobotní 17. hodiny zdravotníci otestovali 232 dětí.

Nezletilí, kteří se chtějí do studie zapojit, musí na test přijít se svým zákonným zástupcem. Ten za ně na místě testování podepisuje informovaný souhlas, doplnila Klusáková.

Covid-19 ve světě: Přes 200 tisíc mrtvých a téměř 2,9 milionu nakažených

Počet obětí koronaviru na světě přesáhl 201 tisíc, uvádí americká Univerzita Johnse Hopkinse, která shrnuje údaje federálních a místních úřadů, médií a dalších zdrojů.

Na koronavirus k současné chvíli zemřelo 201 749 lidí a více než 825 tisíc lidí se vyléčilo. Celkový počet případů nákazy dosáhl 2 896 952.

Na základě dřívějších propočtů agentur Reuters a AFP byla hranice 100 000 pokořena teprve 10. dubna. Trvalo tedy pouze 15 dnů, než se počet mrtvých zdvojnásobil.