Profesor Žaloudík o karanténě: Názory lékařské veřejnosti na tuto koronavirovou patálii jsou stále razantnější

„Určitě krystalizuje názor lékařské veřejnosti na tuto koronavirovou patálii. Tedy, když se o tom bavíme uvnitř komunity, tak to tak vyznívá už dávno. Kdybyste slyšel některé názory kolegů, ty jsou ještě razantnější, než co vám budu povídat já. Navenek se ovšem držela jakási loajalita, ohledy na veřejnost. Nechceme virus zlehčovat, aby lid neumdléval v ostražitosti. Pak ale vždycky stejně nakonec někdo zvedne vlajku a vyhlásí, že toho bylo dost. Už před nějakou dobou jsme slyšeli profesora Pirka, rektora Karlovy Univerzity Tomáše Zimu,” říká Žaloudík.

Profesor Žaloudík tak cítí, že jeho kolegové z lékařské komunity by již chtěli opustit tento nouzový stav . Stejně by si to přál i on sám. „Já bych každopádně z té karantény velice rád brzy vystoupil, určitě během května,” dodává.

Svůj kritický postoj zakládá zejména na domněnce, že si politici začínají tohoto období užívat, mají tedy jakési „pohodlnější vládnutí”.

„Já jsem teď zažil, že v rámci našeho boje s koronavirem v pondělí přijde vládní návrh zákona, v úterý projde sněmovnou, ve středu Senátem, ve čtvrtek už ho mají na Hradě. Některé zákony se řeší roky, je kolem nich dohadování, hnijí v zásuvkách. Kromě toho jsme právě schválili deficit v rozpočtu 300 miliard korun. Byly doby, kdy jsme se dohadovali o pár set milionech,” podotýká Žaloudík.

Povinnost nosit roušku

Určitý odpor v něm vyvolává také opatření spojené s nutným nošením roušek. Má to podle něj smysl jen třeba na operačních sálech, na JIPkách nebo v domovech důchodců.

„Vím, všichni chtějí být chráněni. Ovšem viry jsou nanometrové částice, a my tu vedeme diskuse, jestli jsou roušky a mezery kolem nich pro viry propustné. To je docela veselé, ne?” ptá se.

Upozorňuje tak na případy, kdy nošení roušek může naopak jen uškodit.

„Když budete v jedné roušce desítky minut, ne-li několik hodin, když v ní dokonce běháte, hrozně by mě pak zajímaly vaše stěry z roušky. Jsem zvědavý, co všechno jste do roušky vychrchlal. Tady nejde jen o viry, ale i o bakterie, které si zase vdechujete sám zpátky. Plíce mají také očistnou funkci. Zbavují nás nejen kysličníku uhličitého, ale i řady metabolitů,” uvádí.

Dodává, že pokud si člověk tu roušku pořád nepere a nepřežehluje, jedinou funkcí bude, kterou může plnit, je poskytnutí falešného pocitu bezpečnosti. Zejména se to týká rizikovějších lidí, kteří mají chronické obstrukční plicní choroby, jimiž nejsou jen kuřáci, ale i starší ročníky, případně astmatici.

„A až přijdou teploty 30, 32 stupňů, jsem zvědav, jak dobře se jim v hadříku bude dýchat. Na vojně jsme každý měli plynovou masku, já to nenáviděl, když nás v ní za trest ve vedru nechali pochodovat. Fakt je, že teda těsnila,” vzpomíná si.

Celkově tak roušky považuje spíše za symbol víry a občanské loajality.

„A taky je díky nim už na dálku vidět, jestli hrajete hru nebo ne. Nemusíte se mi ani prokazovat občanským průkazem a já už na sto metrů vidím, zda respektujete opatření vlády nebo ne. Je to psychosociální jev a byl bych nerad, aby se ujal,” vyslovil přání Jan Žaloudík.