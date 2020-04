„Bezcharakterní Kalousek vyskakuje.“ Mediální expert obvinil bývalého ministra z kádrování ve jménu eurofilního světa

Český hudebník a politik Petr Štěpánek zevrubně vysvětluje, proč názory poslance Miroslava Kalouska lze považovat za projev totalitního myšlení. Štěpánek tvrdí, že Kalousek zaujímá diskriminační postoj vůči Davidu Dlouhému, jenž byl jmenován rektorem Policejní akademie, a to jen kvůli jeho politickým názorům a pozici vůči Evropské unii.

Tento čtvrtek český prezident Miloš Zeman jmenoval Davida Dlouhého do funkce rektora Policejní akademie. V poslední době Dlouhý zastával funkci vedoucího personálního oddělení na univerzitě, rovněž se zabýval pedagogickou činností. Mimo jiné působil jako předseda odborné komise pro vnitro a policii v politickém hnutí Trikolóra. Kvůli nominaci na post rektora Policejní akademie Dlouhý své působení v Trikolóře ukončil. To potvrdil předseda tohoto hnutí Václav Klaus mladší. „David Dlouhý nám pomáhal s tématy týkajícími se politice, vnitra a bezpečnosti, teď už v této funkci máme jiného policistu,” poskytl svůj komentář český politik.

Reakce Miroslava Kalouska

Nominace Davida Dlouhého na tento post se však moc nezamlouvala dalšímu českému politikovi, a sice členu TOP 09 Miroslavu Kalouskovi. Před několika dny na svém Twitteru dal najevo, že mu vadí především politické názory Dlouhého, zvláště postoj vůči Evropské unii.

„’Pomáhat a chránit‘. V čele Policejní akademie má stát osoba, která si přeje naše vystoupení z EU. Pokud s tímhle nic neuděláte, @jhamacek, nejste k ničemu,“ vyzval Kalousek ministra vnitra Jana Hamáčka.

“Pomáhat a chránit”. V čele Policejní akademie má stát osoba, která si přeje naše vystoupení z EU. Pokud s tímhle nic neuděláte, @jhamacek, nejste k ničemu. https://t.co/wsKbnLagGP — Miroslav Kalousek (@kalousekm) April 20, 2020

Řada uživatelů vyslovila své nepochopení, proč by rozhodování o nominaci na veřejné pozice mělo záležet na politických či ideologických postojích kandidátů.

„Není právě tohle ta stejná logika, která tu fungovala 50 let a která nás vrací spíš dozadu než dopředu? Anebo kdo nehlásá určité názory, tak nemá právo na to, aby byl v důležité pozici?“ ptá se uživatel s přezdívkou NÝVLT.

Liberální kádrování jako totalitní prvek současné české politiky

Český politik a bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek považuje Kalouskův přístup za projev kádrování, jenž je typickým prvkem totalitních režimů. Tvrdí rovněž, že tento postup se podobá té politice, kterou Češi zažili v období nacistické a komunistické totality. Jenže v dnešní době se jedná o cejchování občanů kvůli jejich skeptickým postojům vůči Evropské unii a současným politickým trendům.

„No představte si to, jaká je to opovážlivost. Ten Dlouhý byl členem hnutí Trikolóra, ba dokonce byl jejím odborným garantem pro bezpečnostní oblast. A kdyby jen to! On dokonce v minulosti vyslovil kritický názor na Evropskou unii. Taková drzost! Taková neodpovědnost! A tak eurosoudruh Kalousek už bije na poplach, trochu vyhrožuje a pro jistotu zároveň zodpovědného ministra předem ostouzí,” zareagoval Štěpánek na Kalouskova slova.

Petr Štěpánek se dále zmínil, že obdobným způsobem Miroslav Kalousek reagoval i na jeho nominaci do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. „Není to poprvé, co bezpáteřní a bezcharakterní Kalousek takhle vyskakuje,” zdůraznil Štěpánek. Obvinil ho rovněž i z politického pokrytectví. Jedná se totiž o situaci, kdy Kalousek, podle slov Štěpánka, hodlal sestavit vládu za podpory KSČM, což následně popíral.