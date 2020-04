Ministr zemědělství Toman v TV mluvil o potřebě prodloužit nouzový stav a ostře se obul do EU. Moravec ho musel krotit

Český ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) vystoupil v nedělních Otázkách Václava Moravce. V pořadu se zmínil o tom, proč je potřeba prodloužit nouzový stav, ale za zmínku stojí především to, jak ostře se pustil do Evropské unie, která dle něj v době koronavirové krize vydává jedno nesmyslné vyjádření za druhým.

Jak již vyplývá z úvodu, tématem pořadu byla koronavirová krize a vše s ní spojené. Hosty pořadu se stali ministr zemědělství za ČSSD Miroslav Toman, bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová a místopředseda Asociace soukromého zemědělství Jan Štefl.

„Napřed mi dovolte, abych poděkoval lidem v první linii a speciálně potravinářům a zemědělcům,“ řekl ministr s tím, že právě zemědělci a potravináři se starají o to, aby u nás bylo co jíst.

Co se týče Tomana, ten hned v úvodu vyzdvihl roli potravinářů a zemědělců v této těžké době a sklonil jim svou poklonu.

Následně přešel k tomu, proč je podle něj důležité, aby byl v České republice prodloužen nouzový stav. Pokud se tak nestane, budou dle ministra v zemědělství chybět tisíce pracovníků.

„K čemu potřebujeme nouzový stav... Kdyby skončil, tak by museli republiku opustit všichni ti zahraniční pracovníci, kteří mají prodloužena propadlá víza, která jsou prodloužena jen po dobu nouzového stavu. Nám chybí řádově 3000 pracovníků. Ale nám na tu sklizeň bude chybět ještě více lidí, to jsou desetitisíce pracovníků,“ varoval.

Toman a jeho „útok“ na EU

V další části nedělního pořadu se ale Toman tak trochu odchýlil od České republiky a přišel s kritikou Bruselu. Pořádně se totiž obul do Evropské unie. Podle něj tato instituce v době koronavirové krize vydává jedno nesmyslné vyjádření za druhým.

„Evropa nerozděluje peníze, Evropa říká, „můžete použít domácí“. Evropa doporučuje soukromé skladování, Evropa doporučuje intervenční nákupy, ale kdybych šel na ty evropské ceny, tak jen upozorňuju, že by to ti zemědělci odnesli. To prostě jsou nesmysly, to co předvádí ta Evropa. Já se nebudu jimi řídit, pokud to nebude ve prospěch českých lidí,“ rozčiloval se Toman.

Ministr tak uvedl, že ceny, které doporučuje EU , považuje za nesmyslné. „To prostě ta Evropa vydává chaotická rozhodnutí jedno vedle druhého a já tvrdím, že my se musíme bavit o té potravinové soběstačnosti,“ pokračoval.

Po svém vyjádření byl však Moravcem požádán, aby se opět věnoval situaci v České republice.

Zdražování potravin

Za zmínku stojí také to, že v pořadu přišla řeč na růst cen potravin. V této souvislosti Marian Jurečka připomněl, že už teď čeští zemědělci bojují se suchem a nezdá se, že v příštích týdnech a měsících bude situace lepší. Navíc dle něj tuzemští zemědělci trpí i tím, že v minulosti mohli vyvážet mléko např. do Itálie, což nyní není možní. Mlékaři si tak musí rozmyslet, co budou dělat dál.

Dana Večeřová přišla s plánem, jak ceny potravin držet alespoň do jisté míry pod kontrolou. Dle ní bychom současnou krizi měli chápat jako svého druhu příležitost.

„My v současné době máme možnost, abychom soběstačnost, tu výrobu a produkci drželi u nás a tím udržovali i tu cenu takovou, jakou potřebujeme,“ zdůraznila s tím, že ceny potravin ve velké míře určují obchodní řetězce, ale takto by jejich počínání mohlo být pod kontrolou.

Na její slova reagoval Jan Štefl, podle kterého teď není čas na debaty o potravinové soběstačnosti. Mnohem důležitější je podle něj řešit spíše naši potravinovou bezpečnost. Myslí si, že by Česko mělo zhodnotit, jaké potraviny potřebujeme, a najít cestu, jak je zajistit.

„Já jsem taky slyšel, že ceny potravin určují do značné míry řetězce. Prosím vás, ceny potravin určuje především situace na světových trzích,“ upozornil Štefl.