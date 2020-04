Aktuální bilance koronaviru v ČR: 7387 nakažených, 220 obětí a 2545 vyléčených. Denní přírůstek se drží pod stovkou

Podle nejnovějších údajů na webu Ministerstva zdravotnictví ČR je u nás celkem 7387 případů nákazy koronavirem. Znamená to, že počet infikovaných během neděle zatím stoupl o 35 osob. Denní přírůstek případů se tak stále drží pod stovkou.

Nejaktuálnější data uvádí, že bylo provedeno celkem 215 116 testů, z nichž bylo pozitivních 7387 lidí. Zmiňme také, že od vypuknutí epidemie v Česku se zatím z této nemoci vyléčilo 2545 lidí. Bohužel však na nový typ koronaviru zemřelo 220 pacientů. Nová oběť pochází z Karlovarského kraje.

Aktuálně je u nás nemocných 4662 osob a 352 lidí je stále hospitalizováno v nemocnici.

Pokud se zaměříme na denní přírůstky, předchozí čtyři dny se držely pod stovkou. Celkový sobotní přírůstek činil 79 a byl tak druhým nejnižším od 13. dubna

Otazník kolem prodloužení nouzového stavu

Premiér ČR Andrej Babiš uvedl, že vláda zatím nemá ve Sněmovně vyjednanou podporu pro další prodloužení nouzového stavu. Ten má skončit 30. dubna. Kabinet v současné době žádá o prodloužení do 25. května. Poslanci by o tom měli rozhodovat v úterý. Neschválení by podle předsedy vlády znamenalo konec omezujících opatření.

Uvolnění dalších restrikcí a soběstačnost ČR

Premiér v rozhovoru pro deník Právo promluvil o současné situaci v republice. Zmínil se rovněž i o perspektivě uvolnění vládních omezení. Uvedl například, že úplné zrušení povinnosti nosit roušky bude možné až po skončení pandemie. Přiznal, že zatím lze těžko uvažovat o konkrétních termínech.

„To je spíš otázka na epidemiology Prymulu nebo Maďara. Nevím. Budeme je nosit tak dlouho, než virus úplně zvládneme. Proto musíme postupovat opatrně a dát věci do pořádku nejdříve doma,“ řekl Babiš.

Dalším důležitým bodem je podle premiéra to, že Česká republika bude méně závislá na dodávkách zdravotnického materiálu. Uvedl totiž, že počínaje současnou dobou Česko bude samostatně vyrábět ventilátory a ochranné pomůcky. Podle něj by stejným směrem měla kráčet i celá Evropa.

Účinnost české vlády v době pandemie covidu-19

Andrej Babiš je také přesvědčen, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má velký podíl na úspěchu ČR v boji proti pandemii covidu-19. Právě proto neuvažuje o jakékoliv změně v této souvislosti. „Ministr Vojtěch odvedl a odvádí dobrou práci, výsledky toho, jak jsme zatím zvládli epidemii , jsou jasné,“ zdůraznil premiér.

Český premiér ujistil, že má dobré pracovní vztahy s ministrem vnitra a předsedou Ústředního krizového štábu Janem Hamáčkem, a to nehledě na neshodu v názorech ohledně nouzového stavu. Dodal rovněž, že má pravidelné kontakty s Hamáčkem, což například neměl ani s předchozím premiérem Bohuslavem Sobotkou.