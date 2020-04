Nejméně nakažených od půlky března. V ČR je 7404 potvrzených případů covid-19

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že za neděli bylo v ČR odhaleno 52 nových případů nákazy koronavirem, což je nejméně od soboty 14. března. Celkově tak bylo od 1. března v Česku zjištěno 7404 případů covid-19. Lékařům se podařilo vyléčit 2555 pacientů, naopak nemoci podlehlo 221 osob. Aktuálně je v nemocnicích hospitalizováno 360 pacientů.

Nejrozšířenější je nemoc stále v Praze, kde bylo odhaleno 1690 nakažených, což je 124 případů na 100 tisíc obyvatel, následuje Karlovarský kraj s 350 případy, což je přes 118 infikovaných na 100 tisíc obyvatel. Nejméně zasažený je i nadále Jihočeský kraj.

Kdy sundáme roušky

Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, jak naše republika zvládla situaci s koronavirem. Kromě toho promluvil o uvolňování opatření a také o tom, kdy budou lidé pravděpodobně moci sundat roušky.

V první řadě přišla řeč na to, že vláda začala s rozvolňováním opatření dříve, než bylo původně v plánu. Začaly se tak objevovat názory, že je to až příliš rychlé. Vojtěch si však myslí, že je to vždy otázka kompromisu a hledání řešení, které na jednu stranu zachová postupný režim uvolňování a zároveň bere v potaz dopady na stát a ekonomiku.

Řeč přišla také na nošení roušek, které již mnohým leží v žaludku. Vojtěch v této souvislosti upozornil na to, že ještě na začátku března byla po rouškách obrovská poptávka a nyní, zdá se, by je chtěli všichni sundat.

Pokud jde o povinné nošení roušek, pokusil se přiblížit určité datum. „Roušky jako takové by měly být ještě minimálně dva měsíce povinné. Samozřejmě s výjimkami, jako jsme to učinili u dětí s autismem. Mohou se týkat i výkonných umělců, kterým to samozřejmě vadí, když chtějí točit filmy. Umím si představit, že potom uděláme rozlišení v tom, jestli se člověk pohybuje v uzavřeném prostoru nebo venku, ale do června by ta povinnost platit měla,“ dodal k věci.