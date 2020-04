„Nehorázné a lživé pomluvy.“ Ruská ambasáda zareagovala na dezinformační článek Respektu a zaslala MZV ČR nótu

Ruské velvyslanectví v České republice odmítlo informace týdeníku Respekt, ve kterém je ruská strana fakticky obviňována z přípravy atentátu na pražské politiky. To se uvádí v komentáři ruské diplomatické mise v Praze zveřejněném na Facebooku.

Informace českých médií, že se Rusko podílelo na přípravě atentátu na řadu českých politiků, neodpovídají skutečnosti, uvedlo ruské velvyslanectví v Česku.

„Zaregistrovali jsme článek v českém časopisu Respekt, v němž je ruská strana fakticky obviňována z přípravy atentátu na pražské komunální politiky. Velvyslanectví Ruské federace v České republice striktně odmítá takové nehorázné a lživé pomluvy,“ píše se ve zprávě, kterou šíří .

Na velvyslanectví zdůraznili, že „domněnky uvedené v článku jsou absolutně neopodstatněné“.

Podle ruských diplomatů je zřejmé, že je tato publikace pokračováním informační kampaně, která se v České republice v posledních dnech prohloubila, a jejímž cílem byla diskreditace Ruska a vnucování jejího nepřátelského obrazu české veřejnosti.

„Takové primitivní provokativně propagandistické metody, které odporují základní novinářské etice, nemůžou vyvolávat nic jiného než nechuť. Věříme, že se zmíněnému hanebnému článku v ČR dostane adekvátního hodnocení,“ píše se v komentáři.

Uvádí se, že v této souvislosti ruské velvyslanectví zaslalo ministerstvu zahraničí České republiky oznámení, ve kterém poukazuje na nepřípustnost trvajících nepodložených útoků na Rusko a jeho zastupitelský úřad v Praze.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová ve vysílání televizní stanice Rossija 1 zase uvedla, že je tato informace pro bilaterální vztahy falešná a dráždivá.

„Je zřejmé, že se v našich bilaterálních vztazích mezi Moskvou a Prahou začínají angažovat třetí síly, konkrétně je jen kazí,“ uvedla diplomatka. Připomněla, že došlo k řadě podnětů a nepřátelských kroků, které „jasně naznačují, že někdo chce zničit vztahy mezi Moskvou a Prahou“.

Jako příklad uvedla Zacharovová situaci s pomníkem sovětského maršála Ivana Koněva. „Jasně za tím stála americká kampaň, a celý tento příběh byl zkrátka nějakým způsobem sponzorován informacemi, logistikou,“ řekla.

Podle Zacharovové je povaha těchto informací velkým důvodem pro „dobré novinářské vyšetřování“.

„Takové věci nemohou zůstat bez povšimnutí, a to jak profilované novinářské komunity, tak všech těch početných struktur, a že je jich v Bruselu mnoho, které musí bojovat proti dezinformacím. Je velmi žádoucí, aby byly tyto zdroje pečlivě identifikovány a aby bylo jasné, odkud tato informace přišla, kdo ji vypustil, kdo ji sdělil,“ řekla.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov již dříve uvedl, že o vyšetřování českých médií týkajícího se Rusa, jenž údajně přijel do země za účelem vraždy úředníků, nevěděl nic a že to vypadá jako další „kachna.“

Hřib a Kolář dostali ochranku

Minulý týden deník Respekt s odkazem na zdroj v místních speciálních službách informoval, že údajně před třemi týdny do Prahy přiletěl jakýsi muž s ruským diplomatickým pasem, který měl ve svém kufru smrtelný jed ricin. Muž pak pokračoval na velvyslanectví Ruské federace v diplomatickém autě, které na něj čekalo. Jak naznačil týdeník, jed mohl být určen pro dva pražské komunální politiky, starostu městské části Praha 6 Ondřeje Koláře a primátora Prahy Zdeňka Hřiba. Ti jsou totiž spjati s demolicí pomníku maršála Koněva a přejmenováním náměstí před ruským velvyslanectvím na náměstí Borise Němcova. Oba politici podle deníku poté, co tento muž přiletěl do Prahy, dostali ochranku.