Vojenský analytik o „vyšetřování“ Respektu: Napadlo redakci vůbec přemýšlet, jak by se podobná informace dostala ven?

Jaroslav Štefec poukazuje na řadu neshod v situaci kolem údajné přípravy atentátu na české politiky. Tvrdí, že informace podobného druhu by se sotva mohla dostat z prostředí ruských tajných služeb, natož do českého tisku. Navíc považuje takovou akci za velice riskantní a nesmyslnou pro ruské vedení, z níž by nic nevytěžilo.

V neděli týdeník Respekt zveřejnil článek, v němž informoval o tom, že do České republiky údajně dorazil ruský občan, jehož úkolem bylo zlikvidovat pražské komunální politiky, a sice primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba a starostu městské části Praha 6 Ondřeje Koláře. Podle autora článku Ondřeje Kundry, který ve své řadě odkazuje na anonymní zdroj Respektu, ruský muž, jenž přicestoval do Prahy, měl s sebou smrtící jed ricin.

Český armádní expert a bývalý vysoký úředník ministerstva obrany Jaroslav Štefec zdůrazňuje nedůslednost celé teorie, o niž píše autor týdeníku Respekt. Ve svém příspěvku na Facebooku Štefec klade řadu otázek týkajících se této kauzy.

„Už dlouho jsem se tak upřímně nepobavil, jako když jsem si přečetl článek v Respektu, podle kterého do Prahy dorazil před třemi týdny pracovník ruských tajných služeb, vybavený jedem ricin. (Údajně) podle českých zpravodajských služeb (údajně) s úkolem zlikvidovat ‚politiky´ Ondřeje Koláře a Zdeňka Hřiba,“ napsal v úvodu svého příspěvku český analytik.

Jaroslav Štefec vytkl zaměstnancům redakce Respekt jejich zanedbání některých důležitých detailů. Tvrdí totiž, že vůbec nevěnovali pozornost tomu, jak by bylo vůbec možné, aby se taková informace dostala z ruské tajné služby ven. Navíc podotýká, že zaměstnanci Respektu, kteří pracovali nad tímto tématem, nemohli neuvažovat nad možnými dopady jeho zveřejnění. Jedná se především o logický vznik otázek o zdrojích této informace, stejně jako o způsobech, jimiž se ona dostala do rukou českých novinářů. Právě v souvislosti s tím vznikne i otázka, zda český stát připustil nezákonný únik tajné informace.

„A že se jich vyšetřovatelé i lidé z NBÚ logicky přijdou ptát, jakými cestami k nim ta informace doputovala? Tohle nemůžou v žádném případě ukecat na ‚ochranu zdrojů´!“ řekl Štefec.

Bezpečnostní expert Štefec považuje předpoklad, že by se Rusko snažilo zlikvidovat pražské komunální politiky za úplný nesmysl. Podle něj taková operace je pro Moskvu nevýhodná, a to z několika důvodů. Zaprvé to vyžaduje velké finanční náklady, včetně výroby či nákupu velice drahého jedu ricin, což neodpovídá důležitosti a potřebě této potenciální operace. Zadruhé taková akce v sobě nese obrovská rizika v případě neúspěchu, a to včetně poškození reputace Moskvy. Štefec je přesvědčen, že postavy pražských politiků prostě nepředstavují pro Rusko natolik velký význam, aby se rozhodlo zařídit jejich likvidaci.

Ruská reakce

Velvyslanectví Ruska v České republice odmítlo informace uvedené v týdeníku Respekt. Ruští diplomaté jsou přesvědčeni, že se jedná o další projev diskriminace vůči Rusku, která ve své řadě je součástí antiruské informační kampaně v Česku.

„Takové primitivní provokativně propagandistické metody, které odporují základní novinářské etice, nemůžou vyvolávat nic jiného než nechuť. Věříme, že se zmíněnému hanebnému článku v ČR dostane adekvátního hodnocení,“ uvádí se v komentáři ruského velvyslanectví.

Představitelé ruské ambasády rovněž zdůraznili, že domněnky, které byly uvedeny v článku, nemají žádné opodstatnění.