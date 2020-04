Jak pandemie koronaviru změní Česko? Podle kavárny po krizi dojde k přijetí řeckých sirotků

Fendrych začal své povídání tím, že je přirozené, že v době pandemie myslíme na sebe. Lidé se totiž podle něj obávají nákazy a o život. Zmiňuje však, že méně přirozené, o to však cennější, je však v takové situaci myslet také na lidi blízko sebe i daleko od nás. Tím myslel uprchlíky, kteří žijí v nesrovnatelně horších, katastrofálních podmínkách. Konkrétně pak narážel na děti v uprchlických táborech v Řecku, které tam dle něj živoří, bez doprovodu.

Pokračoval tím, že když se nyní mluví o tom, jak bude svět po koronaviru jiný než ten před ním, tak že by mohla být nově nalezena „skromnost a ohleduplnost k okolí“. „Řecko je členem Unie jako my. Schytává za nás obrovský nápor uprchlíků, který nezvládá,“ uvedl.

V této souvislosti připomněl, že jsme si v době před koronavirem od vlády (např. premiéra Andreje Babiše či ministra vnitra Jana Hamáčka) vyslechli, že žádné uprchlíky, dokonce ani děti, přijímat nebudeme. Fendrych však doufá, že se nyní situace změní.

„Můžeme však chovat naději, že doba covidová změní i vládu a ona si uvědomí, že by alespoň minimálně pomoci mohla. Občanská iniciativa Češi pomáhají odeslala v pondělí vládě a ministru vnitra Janu Hamáčkovi otevřený dopis, který podporuje také Organizace pro pomoc uprchlíkům a Amnesty International. Vyzývají kabinet premiéra Babiše, aby se Česko přidalo k zemím, jež přijímají nedoprovázené děti z uprchlických táborů,“ uvedl.

V článku také napsal, že zatím něco takového přislíbilo devět států, přičemž v první fázi se jedná o 1600 dětí bez doprovodu pod patnáct let. „První desítky jich už přiletěly do Lucemburska a do Německa,“ argumentoval.

Fendrych tak poukazuje hlavně na to, že je u nás pro přijetí uprchlíků vše připraveno.

„V Česku jsou připravené náhradní rodiny a celá síť organizací a dobrovolníků. Zároveň má Česká republika i dostatečné kapacity ve specializovaných zařízeních pro děti cizinců. Věříme, že by šlo tyto prostory využít k potřebné karanténě. Naše iniciativa má také od soukromého dárce zajištěné nemalé finanční prostředky na realizaci přijetí dětí. Ze strany vedení státu by tedy šlo především o projev dobré vůle, gesto solidarity,“ uvádí ve svém komentáři.

„Jsme země, jejíž vláda venku pomáhá hlavně finančně a nijak moc. Citelně pomáhají české nevládní organizace. Stát ovšem rezolutně odmítl přijímat uprchlíky z táborů. Poučen krizí, mohl by postoj změnit a udělat vstřícné gesto, dovolit přijmout aspoň sto, aspoň padesát, aspoň deset dětí. Třeba pod hranici 14 let. Opakuji, že iniciativa Češi pomáhají má připravené náhradní rodiny i síť organizací a dobrovolníků. Berme to jako test: změnili jsme se?“ stálo v závěru komentáře.

Klus i Šojdrová jsou za jedno s Fendrychem

Zdůrazňuje také, že pokud se bavíme o Česku , nešlo by o 1 600 dětí, i když i tento počet by prý naše země zvládla, ale jen o „několik desítek“. V článku v neposlední řadě také zmínil, že český stát pomáhá pouze finančně, a to nijak moc, na rozdíl od českých neziskovek.

Fendrych však není jediný, kdo volá po přijetí dětí. Připojil se k němu i známý český zpěvák a písničkář Tomáš Klus či europoslankyně Michaela Šojdrová.

Klus se ke slovům Fendrycha vyjádřil na svém Instragramu. Právě tam sdílel odkaz na jeho článek a několik úryvků z textu. Sám pak připojil svůj názor na věc.

„Skvěle napsáno výborným Martinem Fendrychem. Za sebe dodávám, že svět bude šťastný, až budou šťastné děti na něm. Věřím, že využijeme každé možnosti dětem pomoci, protože jsme dobří lidé ze srdce Evropy,“ napsal a požádal ostatní o sdílení.

V souvislosti s daným dopisem se ale kromě Kluse ozvala i iniciátorka přijetí padesáti syrských sirotků, europoslankyně za KDU-ČSL Michaela Šojdrová. Ta na svém Twitteru sdílela odkaz na otevřený dopis a napsala:

„Devět zemí EU začalo s relokací dětí z uprchlických táborů v Řecku. Krize covid-19 tuto solidární pomoc urychlila. Solidární chtějí být i Češi.“