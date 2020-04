„Vypnul jsem si telefon, vypnul jsem si všechno.“ Vyděšený starosta Ondřej Kolář promluvil z úkrytu

Český politik a člen TOP 09 Ondřej Kolář je v současné době pod ochranou policie a nachází se na neznámém místě. Policejní ochrana byla rovněž poskytnuta i dalším českým politickým činitelům, a sice primátorovi hlavního města Prahy Zdeňku Hřibovi a řeporyjskému starostovi Pavlu Novotnému. Podle slov Ondřeje Koláře je ochoten věřit představitelům české policie a tajných služeb v případě, že oni považují tuto situaci za nebezpečnou a myslí si, že jeho život je v ohrožení.

„Jsem na odlehlém místě, vypnul jsem si telefon, vypnul jsem si všechno. Je pravda, že je tady nějaký bezpečnostní režim,“ sdělil pražský starosta Ondřej Kolář.

Kolář se přiznal, že nemůže poskytnout jakoukoliv další informaci vztahující se ke vzniklé situaci či týkající se skutečných důvodů posledních rozhodnutí české policie a tajných služeb. Uvedl totiž, že podepsal mlčenlivost, a právě proto si nemůže dovolit prozrazovat detaily, stejný důvod zmínil i starosta Pavel Novotný, když se odmítl vyjádřit k situaci.

Kontroverzní článek v českém týdeníku

Během online rozhovoru poskytnutému pro DVTV Ondřej Kolář sdělil názor, že představitelé české vlády by měli reagovat na vývoj celé situace o něco rychleji, než to bylo ve skutečnosti. Dodal rovněž, že by preferoval dokonce ostřejší reakci na tzv. vměšování do vnitřních záležitostí českého státu, a to možná včetně vypovězení ruského velvyslance. Alexandra Zmejevského, který je ruským velvyslancem v České republice, označil za jednoho z hlavních viníků současné konfrontace kolem odstranění sochy sovětského maršála Koněva. Podle něj Zmejevskij a další představitelé ruské diplomacie od začátku zaujali záporný postoj vůči možnosti odstranění pomníku a obvinili české politiky ze snahy přepsat světové dějiny.

V neděli týdeník Respekt uveřejnil článek, v němž informoval o tom, že do České republiky údajně dorazil ruský občan, jehož úkolem bylo zlikvidovat pražské komunální politiky, a sice primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba a starostu městské části Praha 6 Ondřeje Koláře. Podle autora článku Ondřeje Kundry, který se odvolává na anonymní zdroj Respektu, ruský muž, jenž přicestoval do Prahy, měl s sebou smrtící jed ricin.

Velvyslanectví Ruské federace v ČR odmítlo veškerá obvinění a označilo uveřejněnou informaci za další pokus diskreditovat Rusko a způsobit zhoršení česko-ruských vztahů.