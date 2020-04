„Sprosté, ubohé a hodno opovržení.“ Matějka promluvil o tom, jak kavárna udělala ze smrti Kubery agendu své politiky

Český politik a bloger František Matějka na svém Facebooku dotkl citlivého tématu, které se nyní probírá v médiích. Jde o okolnosti smrti Jaroslava Kubery. Matějkovi se však tyto diskuze nelíbí a nepovažuje je za vhodné.

„Zneužívat jméno Jaroslava Kubery a udělat si tak z mrtvého člověka, který se už nemůže vyjádřit a bránit, agendu své vlastní politiky, je ze strany oportunistů, jako je Telička, sprosté, ubohé a hodno opovržení,“ začal svůj příspěvek.

Dále politik podotýká, že zesnulého nyní hájí ti, kteří mu jako konzervativci nemohli za jeho života přijít na jméno.

„To už není ani směšné. Měl tisíckrát důležitější témata a státnický přístup k nim. Jenže to se jim nehodilo, tak ho teď zkusili ohnout aspoň po smrti a udělat z něj největšího bojovníka za Tchaj-wan. Smutné,“ uvedl.

Ke svému příspěvku pak připojil fotografii článku, který byl uveřejněn na portálu Forum24.

Reakce Vadima Petrova

„Jeho manželka a dcera v ČT naznačují, že ano,“ napsal v úvodu a dodal: „Není jasné, zda se jedná o dopis, anebo seznam důvodů, proč by předseda senátu ČR na Tchaj-wan jezdit neměl. Tím, že se jeho rodina rozhodla s tím jít do médií a dokonce o tom ČT natočila reportáž, stal se „dopis“ věcí veřejnou, a tak si myslím, že je možné se také vyjádřit.“

Stejnému tématu se na sociální síti věnoval také Vadim Petrov. I on se ptal, zda měl dopis o cestě do Tchaj-wanu svůj podíl na smrti předsedy senátu.

Petrov však vyslovil názor, že dle něj byl Kubera politický matador a nějaký dopis by ho nerozházel. Stres u něj mohlo vyvolat ale něco trochu jiného.

„Stres mu spíš mohlo vyvolat samotné dilema cesty. NATO, EU i ČR oficiálně respektují politiku jedné Číny a jeho cesta nebyla z hlediska zahraniční politiky ČR vnímána jako dobrý nápad,“ uvádí.

Pak se vyjádřil k počínání České televize : „Pokud už ČT musela spekulovat co je za jeho smrtí, vybrat si „dopis“ je velké mediální zjednodušení.“

V příspěvku také napsal, že Kubera byl zodpovědný člověk i politik, ale také svérázná osobnost. „Kvůli zamýšlené cestě byl určitě pod velkým tlakem. Rozhodně jeho dilema není příběh jednoho dopisu. Spíš bych řekl, že se dostal do vnitřního střetu mezi odpovědností předsedy senátu jako jednoho z nejvyšších ústavních činitelů země a vlastní nezávislé povahy,“ myslí si Petrov.

„Publicistika České televize se toho chopila jako vždy. Viníka určí předem a zpracování celé reportáže tomu podřídí. Vzhledem k pozůstalým, podobně jako v případě Lidické reportáže, se zbytečně pustila na příliš tenký led. Už jen proto, že se pravdu, jaký a jestli měl dopis podíl na Kuberově smrti, nikdy nedozvíme,“ podotkl závěrem.

Nátlak na Kuberu?

Na portálu Forum24 se objevil článek, v němž se uvádí, že na základě informací, které manželka a dcera zemřelého předsedy Senátu sdělily reportérům pořadu České televize 168 hodin, poslední dny života Jaroslava Kubery zásadně ovlivnily dvě události.

První z nich měl být lednový, kde mu byl zřejmě předán výhružný dopis Číňanů, a druhou pak byla schůzka s čínským velvyslancem, která se jen mezi čtyřma očima uskutečnila tři dny před Kuberovou smrtí.

V textu stojí, že lékaři po smrti předsedy Senátu zjistili, že infarkt, na který v pondělí 20. ledna 2020 zemřel, prodělal zřejmě už v pátek 17. ledna. V té době byl přitom na recepci na čínské ambasádě, kde se uskutečnilo zmíněné neplánované půlhodinové setkání s velvyslancem Čang Ťien-minem. Jeho žena následně uvedla, že s tématem schůzky se jí manžel nechtěl svěřovat. Po jednání ale prý jen mlčel, měl zvláštní náladu a jediné, co řekl, bylo, že pokud poletí na Tchaj-wan, Čína velvyslance odvolá. Obdobně tomu mělo být i poté, co Kubera absolvoval oběd u prezidenta Zemana. Když přijel domů, jen mlčel, chodil po zahradě a přemýšlel. Jeho manželka dodala, že za 52 let, co byli manželé, ho v takovém stavu neviděla.

Rodina zesnulého také prozradila, že ani po více než třech měsících nezná přesnou příčinu jeho smrti. Patologoie totiž podle ní odmítá poskytnout zprávu o závěrech pitvy.

„Lékař do dnešního dne, i když to už dvakrát urgoval, nedostal z patologie žádnou zprávu. Ani já žádnou nemám,“ uvedla Kuberová, která si již ani není jistá, zda se vůbec skutečnou příčinu úmrtí svého chotě někdy dozví.

Jaroslav Kubera zemřel náhle dne 20. ledna 2020 ve věku 72 let. Působil jako předseda Senátu ČR, člen ODS a dlouholetý primátor Teplic.