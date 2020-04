Česko za úterý hlásí stovku vyléčených z koronaviru, dva lidé nákaze podlehli

Česko v úterý večer eviduje celkem 7486 nakažených. Během dne se z nemoci covid-19 vyléčilo sto lidí a dva zemřeli. Za dnešní den zatím přibylo 41 případů nákazy. V pondělí to bylo také 41.

Dosud na onemocnění covid-19 zemřelo 225 lidí. Uzdravilo se zatím 2942 nakažených, což je o 100 více než v pondělí večer. Aktuálně tak má Česko 4319 osob s prokázaným onemocněním covid-19. Vyplývá to z údajů zveřejněných na webu ministerstva zdravotnictví.

Denní přírůstky případů nákazy se od minulé středy drží pod stovkou. Údaj k dnešnímu podvečeru je shodný s pondělním nárůstem za celý den, kompletní číslo za dnešek zveřejní ministerstvo po půlnoci. Testů na covid-19, včetně těch opakovaných u stejného člověka, bylo od začátku šíření nemoci do dnešního rána provedeno 226 255, novější údaj bude známý ve středu ráno.

Prodloužení nouzového stavu

Vláda dnes ve Sněmovně obhajuje prodloužení nouzového stavu do 25. května, ale část opozice je proti. Některé strany navrhují prodloužit nouzový stav, zavedený kvůli koronaviru zatím do čtvrtka 30. dubna, jen do 7. května nebo si kladou podmínky pro souhlas s vládou.

Premiér Andrej Babiš (ANO) poslancům řekl, že je nutné bránit šíření viru a prodloužení nouzového stavu zajistí trvání preventivních opatření, třeba omezení obchodu či služeb. Ústavní soud dnes oznámil, že odmítl dvě z 11 stížností proti usnesením vlády kvůli koronaviru, mimo jiné proto, že k projednání není věcně příslušný nebo proto, že byly podány někým neoprávněným.

Češi zhodnotili činnost politiků v boji proti koronaviru. Kdo je na prvním místě?

Minulý týden agentura National Pandemic Alarm provedla průzkum, který monitoruje postoje lidí ke koronavirové krizi v Česku, Polsku, Maďarsku, Bulharsku a na Slovensku.

V boji s epidemií nového koronaviru v Česku, stejně jako před měsícem, podle vyjádření lidí v průzkumu vede náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Následují ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a premiér Andrej Babiš (ANO). Nejhůře dopadla ministryně Alena Schillerová (za ANO). V březnu z šestice veřejných činitelů nejhůře vyšel prezident Miloš Zeman.

Autoři průzkumu se lidí rovněž dotazovali na to, jak celkově vnímají postup vlády v boji s koronavirem. Podle tří pětin občanů vláda zvládá situaci dobře. Čtrnáct procent lidí přiznalo, že polevují v pravidlech, která kvůli zamezení šíření nákazy vláda nastavila. Přes 70 procent je stále dodržuje.

Podobná situace je na Slovensku. Pozitivně tam hodnotí vládní opatření proti koronaviru tři pětiny veřejnosti a přes 70 procent lidí je dodržuje. V jejich dodržování ale polevuje méně lidí než v Česku, a to 6 procent.