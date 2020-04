A je rozhodnuto: Sněmovna schválila, že nouzový stav bude nově platit do 17. května

Podle nejnovějších informací bude nouzový stav v České republice nově prodloužen do 17. května. Po celodenním jednání se na tomto rozhodnutí shodli poslanci ve Sněmovně. Nouzový stav by měl končit 30. dubna, a tak vláda původně požadovala jeho prodloužení až do 25. května. Tento termín však neměl dostatečnou podporu.