Generál Andor Šándor poukázal na žalostný stav BIS kvůli tajemnému „Rusovi s ricinem“

„Každý občan Česka se musí plně ztotožnit s následujícím prohlášením premiéra: „Není možné - pokud je to pravda - aby tady nějaký cizí stát prováděl nějaké akce proti našim občanům“. Co z takto postaveného vyjádření a dalšího plyne,“ píše Šándor a následuje výčet několika bodů. Jedním z nich je, že premiér Andrej Babiš podle jeho názoru není přesvědčen, že je to pravda.

„Babiš si vůbec není jist, zda je to pravda. Bez ohledu na relevantnost, se toto zásadně nekomentuje,“ staví jako první bod a dodává: „Pokud byl informován tajnou službou, tak pouze velmi vágně.“

Dalším bodem bývalého velitele Vojenského zpravodajství je, že české tajné služby prý musejí mít své zdroje uvnitř ruských tajných služeb.

„Naše tajné služby mají své zdroje v nejvyšším vedení ruských zpravodajských služeb, konec konců, jak by jinak věděly, že v kufru ruského diplomata je ricin, a že je určen k likvidaci zmíněných politiků. Tímto o ně přišly,“ myslí si Andor Šándor.

České informační služby přitom nejsou podle jeho slov schopny uchovat tajemství, která unikají do médií.

„Bezpečnostní komunita „teče“, nejméně tři zdroje to pustily novináři Kundrovi. To by nebyl zrovna pěkný obrázek o jejím stavu,“ prohlásil generál: „Otázka, proč zmíněný Rus, bez ohledu na diplomatický statut nebyl zatčen a vyhoštěn? Odpadla by ochrana tří politiků. Pokud měl být sledován k opatření dalších důkazů, pak by to nemělo bývalo vytéct do medií.“

„Do jejich likvidace by muselo být zapojeno více pracovníků ruské ambasády, či jejich agenti z řad našich občanů. Jeden by to těžko zvládl,“ píše Šándor.

Bývalý velitel Vojenského zpravodajství si na konci svého postu na sociálních sítích posteskl, že v životě už viděl hodně, ale nic podobného ještě ne.

„Už jsem viděl hodně...“ uzavřel Andor Šándor.

„Praha si musí uvědomit svoji odpovědnost“

Česká republika by si měla být vědoma toho, že provokace okolo údajné otravy českých politiků plánované Ruskem budou mít důsledky pro vztahy s Moskvou, řekla ve středu mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.

Týdeník Respekt v pondělí s odvoláním na zdroj z českých tajných služeb uvedl, že do Prahy přijel před třemi týdny muž s ruským diplomatickým pasem a měl v kufru smrtící jed ricin. Následně odjel na Velvyslanectví Ruska v autě diplomatického zastupitelství, které na něho čekalo.

Jak týdeník naznačil, jed mohl být určen pro dva pražské městské politiky: starostu městské části Praha 6 Ondřeje Koláře a primátora Prahy Zdeňka Hřiba. Oba dva jsou totiž spojeni s demolicí pomníku maršála Ivana Koněva a přejmenováním náměstí před ruským velvyslanectvím.

„Vycházíme ze skutečnosti, že Praha by si měla být plně vědoma závažnosti důsledků používání takových metod manipulace,“ prohlásila Maria Zacharovová na tiskové konferenci.