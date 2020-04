„Vyplakává a trpí halucinacemi o tajemných Rusech s vražednými kufříky.“ Blaha se vysmál Kolářovi a pražské kavárně

„Mezitím se zbláznili i sluníčkáři v Česku. Pražský starosta Kolář piští, že ho chtějí zavraždit Rusové, neboť nechal odstranit sochu Koněva,“ píše Blaha na Facebooku. „No jasně, hochu, a co tak si dát pilulku na paranoiu – pokud nemáš, zavolej našemu Matovičovi, Naďovi nebo Smatanovi, ti na tom fičí už léta,“ pokračuje poslanec.

„Ale líbí se mi, jaký byl Kolář velký hrdina, když se bavil na soše. Nyní vyplakává jako malý chlapec a trpí halucinacemi o tajemných Rusech s vražednými kufříky. Legenda říká, že Rusové najali dvoumetrového železného Zuba z památných filmů o Jamesi Bondovi. Prý má Koláři ukousnout hlavu,“ dodává slovenský politik.

Koláře nikdo nechce zabít, dodává Blaha, ale „hluboké opovržení“ si podle něj starosta stejně zaslouží. „Protože zneuctil památku našich ruských osvoboditelů jako nějaký zfetovaný nácek,“ vysvětlil.

„Mě by jen zajímalo, jak by sluníčkáři reagovali, kdyby někdo takto bezostyšně odstranil nějaký památník holokaustu – to by bylo křiku. Ale když někdo zneuctí oběť milionů Rusů, tak ještě z něj kavárna jde dělat hrdinu. Hanba,“ podotkl Blaha.

Odstranění sochy Koněva

Dne 3. dubna 2020 radnice Prahy 6 nechala demontovat sochu maršála Koněva. Socha by měla skončit v Muzeu paměti 20. století, které plánuje vybudovat hlavní město, ale zatím se nachází v depozitáři.

V souvislosti s odstraněním pomníku maršála Koněva bylo v Rusku zahájeno trestní řízení. Ruští vyšetřovatelé chtějí potrestat osoby, které jsou odpovědné za demolici sochy. Podle ruského práva by viníci mohli být odsouzeni až k jednomu roku nápravných prací v případě, že stanou před ruskou justicí.