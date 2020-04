Natolik jsou vyděšení? Čeští politici neví, kam letět, aby nebyli vydáni do Ruska

Server Aktuálně.cz dnes zveřejnil článek, že zastupitelé Prahy 6 zvažují, kam cestovat, aby kvůli odstranění sochy Koněva nebyli vydáni do Ruska. Podle autora může být vycestování z Česka určitým rizikem, pokud na české politiky Rusko vydá mezinárodní zatykač.

Jasným příkladem je předseda pirátského klubu v Praze 6 Ondřej Chrást, který na léto plánoval cestu do Petrohradu, kde se chtěl podívat do slavné galerie Ermitáž. Jelikož však v zastupitelstvu hlasoval pro odstranění sochy maršála Koněva, hrozí mu v Rusku trestní stíhání. Cestu již tak zrušil.

„Chtěl jsem tam, ale odložím to. Určitou obavu z cesty do Ruska cítím,“ uvedl Chrást pro Aktuálně.cz.

Loni v září celkem 33 zastupitelů souhlasilo s odstraněním sochy na náměstí Interbrigády v Praze 6. Rusku se tak budou vyhýbat i oni. Jak je v textu uvedeno, nejde však pouze o cesty do Ruska. Jelikož by na české politiky mohl být vydán mezinárodní zatykač, budou politici před každou cestu do zahraničí muset zvažovat, jestli je daná země bezpečná.

Celou záležitost okomentovalo i české ministerstvo zahraničí, které potvrzuje, že takové nebezpečí skutečně hrozí, ale podle mluvčí Štíchové by to nemělo hrozit v zemích Rady Evropy.

„U zemí, které jsou členy například Rady Evropy, by to ale bylo nepravděpodobné,“ uvedla Zuzana Štíchová a dodala, že podle evropské úmluvy není možné vydávat občany kvůli politickým trestným činům.

I starosta Prahy 6 Ondřej Kolář si uvědomuje možnost svého zadržení v cizině, u evropských států to však vylučuje.

„U evropských států, které jsou členy unie, se toho však vůbec nebojím. Nepředpokládám ani, že by třeba Norové nebo Švýcaři měli jakýkoliv důvod nadbíhat Putinovi,“ říká Kolář, který stojí za odstraněním sochy Koněva a nyní se s policejní ochranou skrývá na neznámém místě.

Zapojení Ministerstva zahraničí ČR

Mluvčí ministerstva zahraničí uvedla, že by si zastupitelé před případnou cestou do zahraničí měli zjistit, jak se dané státy v minulosti k vydávání cizinců pro podobné trestné činy stavěly.

„Pokud se na nás obrátí s žádostí o doporučení, zda do některého státu s přihlédnutím k jejich situaci cestovat, bude jim samozřejmě poskytnuto,“ uvádí Štíchová.

Případnou pomoc ministerstva zahraničí využije i místostarosta Prahy 6 Jan Lacina.

„Jestli nám ministerstvo zahraničí poskytne seznam zemí, které jsou pro nás nebezpečné ve smyslu toho, že by nás z nich mohli deportovat do Ruska, tak se o něj samozřejmě zajímat budu,“ uvedl pro portál Lacina.

Starosta Kolář chce jednat s ministerstvem zahraničí o adekvátní formě diplomatické ochrany, čímž však nemyslí diplomatické pasy.

„Tím nemyslím, že bychom usilovali o diplomatické pasy. Spíše budeme žádat o záruky volného pohybu. Ministerstvo může vyzvat ostatní státy, aby osoby označené touto ruskou šarádou za zločince v žádném případě do Ruska nevydávaly,“ uvedl pro portál Kolář s dovětkem, že sám se cestování nebojí, protože do zemí jako Bělorusko nebo Kazachstán, kde by mu podle něj mohlo hrozit vydání, se nechystá.

Hřib a Kolář dostali ochranku

Minulý týden Respekt přišel se zprávou, že pražsky primátor Zdeněk Hřib a starosta městské časti Praha 6 Ondřej Kolář dostali ochranku. Podle informací týdeníku se obavy o bezpečnost politiků objevily poté, co byl z pražského náměstí Interbrigády odstraněn pomník sovětského maršála Koněva. Respekt přitom poznamenává, že v případě Koláře nejde o preventivní kroky.

S odvoláním na vlastní nejmenované zdroje týdeník píše, že kromě několika vyhrůžek fyzické likvidace jsou bezpečnostní opatření vůči starostovi spojená s tím, že do Prahy přicestoval nějaký ruský občan, který by ho mohl ohrozit.

„Před třemi týdny přicestoval na Letiště Václava Havla z Ruska muž s ruským diplomatickým pasem. Čekalo na něj auto zdejšího ruského diplomatického sboru a odvezlo ho na ambasádu v pražských Dejvicích. Zdroje Respektu tvrdí, že pasažér cestoval s kufříkem, ve kterém měl mít smrtící jed ricin. Bezpečnostní složky o příletu cestovatele věděly a muže vyhodnotily jako bezprostřední riziko pro dvojici českých politiků, jejichž kroky v posledních měsících vyvolaly hněv Moskvy,” píše Respekt.

Dodává se také, že dříve „byl zaznamenán pohyb skupiny zpravodajských důstojníků směrem z Ruska do Evropy”. Přesnější informace týdeník neuvádí.

Trestní stíhání viníků odstranění sochy Koněva

Dne 3. dubna 2020 radnice Prahy 6 nechala demontovat sochu maršála Koněva a realizovala tím rozhodnutí ze září minulého roku, kdy městská část odhlasovala odstranění pomníku. Socha by měla skončit v Muzeu paměti 20. století, které plánuje vybudovat hlavní město, ale zatím se nachází v depozitáři.

V souvislosti s odstraněním pomníku maršála Koněva bylo v Rusku zahájeno trestní řízení. Ruští vyšetřovatelé chtějí potrestat osoby, které jsou odpovědné za demolici sochy. Podle ruského práva by viníci mohli být odsouzeni až k jednomu roku nápravných prací v případě, že stanou před ruskou justicí.