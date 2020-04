„Nevšiml jsem si, že by tady Rusko nebo jeho zpravodajské služby nějak ‚řádily´.“ Paroubek o „martýrství“ Hřiba a Kolaře

Tato „událost“ je vnímána jako riziko pro starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře a pražského primátora Zdeňka Hřiba.

Paroubek uvedené informace označil za neuvěřitelné a zcela absurdní.

„Kdyby to nebylo tak smutné, tak by to vzbudilo soucitný úsměv ve tváři každého soudného člověka s průměrnou inteligencí,“ uvedl.

Rovněž na začátku svého komentáře přišel s porovnáním, k němuž ho inspiroval americký film, ve kterém jeden republikánský buržoa vysvětloval svým partnerům v diskusi u stolu velmi vážně, že 76 % amerických černochů jsou vlastně agenti ruských komunistů.

Je to podobný nesmysl jako ten s tím ricinem. ˂...˃ Je dobře, že Respekt a pravděpodobně jedna z českých zpravodajských služeb, která podvrhla výše zmíněnou informaci, v Respektu neuvedla, že oba dva starostové měli být zlikvidováni české veřejnosti již velmi dobře známým jedem novičok. Bylo by to stylovější,“ poznamenal politik.

Dodal, že žijeme v poněkud absurdní realitě, kdy významná část české politické elity a zřejmě i zpravodajských služeb žije v naprostých bludech.

„Základní otázka pro každého selským rozumem a průměrnou inteligencí obdařeného člověka musí znít: Proč by, proboha, takovou pitomost Rusové dělali? Vždyť každý hlupák by pak ukázal na ně. Trochu mě mate, proč do této elitní skupiny, do tohoto tandemu Kolář, Hřib, nebyl zařazen také klaun – starosta z Řeporyjí,“ podotýká Paroubek.

Poté bývalý předseda vlády přichází i s doporučením pro starostu městské části Praha 6.

„Jsem sice jen bývalým premiérem, ale nevšiml jsem si, že by tady Rusko anebo jeho zpravodajské služby nějak ‚řádily‘. A pokud má pan starosta Kolář nějaké důkazy o ‚řádění‘ Rusů, má se obrátit na policii, případně na české zpravodajské služby,“ dělí se svými dojmy expremiér.

Pak ze strany Paroubka zazněla obvinění na adresu šéfa české diplomacie.

„Korunu všemu ovšem nasadil ministr zahraničí Petříček, který si předvolal ruského velvyslance, aby s ním řešil tuto bouři ve sklenici vody. Zdá se, že ostatní vysocí ústavní činitelé zůstávají v klidu, a to je dobře, neboť projevují soudnost. Pan ministr zahraničí zřejmě nemá právě excelentní poradce, protože jinak si celou věc s demarší ruského ambasadora nedovedu vysvětlit,“ podotýká Paroubek.

Dále uvedl, že vynakládání peněz daňových poplatníků na policejní hlídání Hřiba a Koláře představuje zcela vyhozené peníze do luftu, i když podle něj, chápe oba pány.

„Pro rusožroutskou a antikomunistickou část pražské veřejnosti, jejich údajné martýrství, může působit příznivě jako volební mucholapka. Já ale doufám, že Pražané dostanou rozum a podobné kreatury již na pražské radnice budou volit spíše do méně viditelných funkcí, v nichž vyvolají menší problémy. Pracovní výkon starosty Prahy 6 Koláře si příliš neodvažuji hodnotit. Je pro mě prakticky neviditelný. Podle mě se vyžívá jen v antiruské rétorice,“ argumentuje svůj názor zkušený účastník domácí politické scény.

Na konci svého komentáře Paroubek poznamenal, že primátor Hřib podle jeho názoru zatím za rok a půl „soustředěného úsilí“ ve své funkci neudělal v Praze nic podstatného.

„Snad jen to, že Praha snad vymění firmu, která půjčuje Pražanům koloběžky, za jinou firmy. Úžasný výkon,“ neskrývá svůj postoj bývalý premiér.