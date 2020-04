Drama okolo smrti senátora Kubery: Kancléř Minář vyhrožuje novinářům a odmítá nařčení ze spoluviny

„Tykání mi nabídl on sám. Byli jsme spolu na pivu, vypili jsme si i nějakého toho „panáka“,“ prohlásil Minář s tím, že se s Kuberou znalo po dobu mnoha let.

Choť Jaroslava Kubery ovšem v minulosti prohlásila, že kancléřovo tvrzení o přátelství s jejím manželem je lež a dodala, že Kubera Mináře „opravdu nikdy nemusel“.

Vratislav Minář také uvedl, že až na jednu se vždy účastnil schůzek Jaroslava Kubery s prezidentem Milošem Zemanem. Z těchto setkání byly pořizovány zápisy, z nichž podle něj plyne, že „k žádnému vyhrožování či vydírání na nich nedošlo“. Jedná se o narážku na záměr tehdejšího předsedy Senátu navštívit Tchaj-wan, jenž se nezamlouval Hradu ani čínské ambasádě.

Česká média tvrdí, že lidé z Kuberova okolí popisovali, jak krátce před smrtí čelil kvůli plánované cestě obrovskému tlaku.

„Pan Kubera byl bohužel nemocný a svou nemoc nebral vážně. Vysoký tlak je zákeřná nemoc, která nebolí,“ zmínil Minář ve svém prohlášení ohledně příčiny smrti Senátora.

Věra Kuberová v minulosti zmínila, že její manžel se v posledních dnech svého života, kdy absolvoval schůzku s prezidentem a návštěvu čínské ambasády, změnil a po obou setkáních byl rozrušen.

Na schůzce s Milošem Zeman Kubera údajně dostal výhrůžný dopis z čínské ambasády, kde byl varován před následky své zamýšlené cesty na Tchaj-wan. Podle Deníku N si vypracování dopisu objednal u čínské ambasády právě hradní kancléř.

Vratislav Minář v prohlášení znovu odmítl, že by si měl výhrůžný dopis u čínské ambasády objednat, a novinářům vyhrožuje právními kroky, pokud své tvrzení nedoloží.

Lavrov okomentoval zprávy o „Rusovi s ricinem“

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov okomentoval zprávy, že ruští diplomaté údajně chtěli otrávit pražského primátora Zdeňka Hřiba a starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře.

Podle ruského ministra jsou podobná tvrzení v rozporu se zdravým rozumem. „Pokud jste našli v portfoliu jakéhokoliv cestujícího jedovatou látku smrtících vlastností, jak mohli tuto osobu pustit? A jak mu dovolíte, aby zůstal na vašem území? Je to prostě podle mého názoru nemyslitelné,“ prohlásil Lavrov na tiskové konferenci po online setkání čtyř ministrů zahraničí normandské čtyřky.

„Když vaši kolegové z rádia Svoboda tvrdí, že ricin byl objeven díky novým přísným metodám kontroly, které byly zavedeny kvůli situaci s infekcí koronaviru, dobře, zjistili jste to – a co s tím? Nechali jste proniknout tuto smrtící látku do vaší země? Nevím, kdo se zdravým rozumem by s tím souhlasil a uvěřil všem těmto výmyslům?“ dodal ruský ministr zahraničí.

Připomenul také, že Praha podle dohody o přátelství z roku 1993 je povinna „chránit a poskytovat přístup k památkám, včetně pomníku maršála Koněva“.

„Pokud česká strana, naši čeští kolegové potvrdili, že tato dohoda je nadále závazná ve všech jejich bodech, očekáváme, že budou reagovat na náš naléhavý návrh, aby zahájili věcnou diskusi o tom, proč bylo toto ustanovení této dohody hrubě porušeno o jak napravit toto porušení. Učinili jsme takovou nabídku, čekáme na odpověď,“ dodal Sergej Lavrov.