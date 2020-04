Aktuální informace o covidu-19 v ČR: Dnes přibylo 63 nakažených, zemřelo 8 lidí. Vláda ruší další zákaz

Denní přírůstek nových nakažených covidem-19 se drží osmý den pod stovkou. Podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví dosud na onemocnění v zemi zemřelo 235 lidí. Uzdravilo se zatím 3 281 nakažených. Aktuálně tak má ČR 4 126 osob s prokázaným onemocněním covid-19.

V zemi pokračuje uvolňování vládních opatření. Od pátku nosit roušky nově nebudou muset děti od dvou do sedmi let v mateřských školách nebo dětských skupinách nebo za určitých podmínek umělci a moderátoři.

„Rozšířili jsme výjimky ohledně povinnosti nošení roušek také na vystupující umělce a na moderátory. Ale vše je podmíněno přísným dodržováním stanovených podmínek při natáčení,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podmínkou u umělců a moderátorů také je, že musí mít u sebe negativní test na covid-19. Ten nebude smět být starší než 4 dny. Pokud provádění díla trvá déle, budou muset umělci být testováni alespoň jednou za dva týdny. Mezi účinkujícími a dalšími osobami musí také být dodržen dvoumetrový odstup.

Místo provádění či natáčení díla nebo pořadu musí být pravidelně dezinfikováno, v případě uzavřených prostor také větráno. Pokud někdo z umělců či spolupracovníků má teplotu 37 stupňů Celsia a vyšší nebo jiné příznaky nemoci covid-19, nesmí se provádění díla zúčastnit.

„Toto opatření zůstává jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření koronaviru na území České republiky. Nejčastějšími cestami, kudy vir vniká do lidského těla, jsou právě sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Proto je třeba stále chránit sebe a své okolí používáním ochrany dýchacích cest. Je to to nejmenší, co můžeme udělat,“ uvedl Vojtěch v dnešní tiskové zprávě.

Doposud platilo, že roušky musí na veřejnosti nosit všichni kromě lidí s autistickou poruchou, dětí do dvou let a řidičů prostředků veřejné dopravy v uzavřených kabinách.