V ČR zrychluje nárůst počtu nově nakažených třetí den v řadě. Za čtvrtek přibylo 110 případů

Připomeňme, že nárůst počtu potvrzených případů nákazy novým koronavirem zpomaloval v době od 20. do 27. dubna. Tehdy došlo k propadu na 41 případů za den a šlo o nejnižší denní přírůstek pozitivně testovaných lidí od 13. března.

Ministerstvo provedlo podle posledních údajů 242 088 testů. Nejvíce případů hlásí Praha, kde je 1724 nakažených, což činí 126,6 osob na 100 000 obyvatel. Naopak nejméně případů bylo zaznamenáno v Jihočeském kraji a na Vysočině.

Co se týče úmrtí, nejvíce je jich v kategorii starších lidí od 75 do 84 let (86), poté u seniorů nad 85 let (78 případů). Naopak ve věkové kategorii 0-24 let nezemřel zatím žádný pacient.

Prodloužení nouzového stavu

Připomeňme, že poslanci rozhodli během jednání v Poslanecké sněmovně o prodloužení nouzového stavu – trvá tak do 17. května. Nouzový stav měl skončit 30. dubna a vláda původně požadovala jeho prodloužení až do 25. května. Tento termín však neměl dostatečnou podporu.

Zmiňme také to, že v Česku se začínají postupně uvolňovat restriktivní opatření. V pondělí 27. dubna mohly otevřít všechny maloobchodní provozovny s velikostí do 2500 metrů čtverečních. Neplatí to ovšem pro obchody, které se nachází v nákupních centrech s velikostí nad pět tisíc metrů čtverečních, pakliže nemají samostatný vchod z venkovních prostor.

Je nutné, aby byly dodržovány odstupy dvou metrů, nutná je dezinfekce rukou a samozřejmostí jsou i roušky u zaměstnanců i zákazníků. Zaměstnanci musí pracovat v rukavicích, které budou na vyžádání dostupné i pro zákazníky.

V obchodech s oblečením je zakázáno jejich zkoušení, zavřeny budou tedy i zkušební kabinky. Pokud bude zboží vráceno, musí být ponecháno tři dny v „karanténě“ bez použití. Od pondělka mohou mít otevřeno také posilovny, autoškoly, knihovny, vnější prostory zoologických, dendrologických, botanických zahrad.

Včera vláda také informovala, že od pátku nosit roušky nově nebudou muset děti od dvou do sedmi let v mateřských školách nebo dětských skupinách nebo za určitých podmínek umělci a moderátoři. Od 11. května budou moci probíhat společenské, sportovní a kulturní akce. Podmínkou je maximální účast 100 lidí. Týká se to provozu kin, divadel, koncertních síní nebo cirkusů. Patřit sem budou i svatby.