Po tříměsíční odstávce je třetí blok jaderné elektrárny zase v provozu

Mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk uvedl, že první turbínu v bloku znovu připojili v noci, v současné době pracují na připojení druhé turbíny. Zbylé tři bloky Dukovan jsou v provozu.

Poznamenává se, že elektrárna Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Letos zatím dodala 4,06 terawatthodiny elektřiny.

První blok elektrárny byl uveden do provozu před 35 lety 3. května 1985. Portál O energetice u této příležitosti připomíná, že plány na výstavbu Dukovan se začaly rýsovat ve druhé polovině 60. let ve spolupráci se SSSR. Příslušná mezivládní dohoda byla podepsána v dubnu 1970.

Podotýká se, že v Dukovanech byly původně čtyři tlakovodní reaktory VVER 440/213, každý o instalovaném výkonu 440 MW (celkový výkon elektrárny byl tedy 1760 MW).

Po modernizaci v letech 2005 až 2012 byl výkon každého z reaktorů zvýšen na 500 MW a celkový instalovaný výkon Dukovan je nyní 2040 megawattů (MW), čímž elektrárna pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v zemi.

V České republice se již dlouhodobě diskutuje o stavbě nového jaderného bloku. Letos v březnu společnost ČEZ, která je provozovatelem elektrárny, předala Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) žádost o povolení umístit stavbu nového jaderného zdroje u Dukovan. Jedná se o dva bloky s reaktory o elektrickém výkonu do 1200 megawattů.

Tento týden jsme již informovali o tom, že kabinet přijal návrhy dvou smluv mezi vládou a ČEZem o stavbě nového bloku v Dukovanech pro jednání o notifikaci s Evropskou komisí.

Vedle zastřešující dohody byla schválena i smlouva, která definuje územní povolení k umístění stavby i výběr dodavatele do roku 2024.

Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka v ní stát poskytuje možnost společnosti ČEZ odprodat mu celý projekt. Jedná se o krajní řešení pro případ, že by se Česká republika za čtyři roky rozhodla, že v projektu nechce pokračovat. Poté by projekt přešel do vlastnictví státu, který by uhradil ČEZu ztracené náklady.

Havlíček uvedl, že o financování stavby pátého bloku chce mít vláda jasno do konce května.

Předpokládá se, že stavba bloku by mohla být zahájena v roce 2029. Uvedení do provozu by se mohlo uskutečnit v roce 2036.

Co se týče nákladů na výstavbu nového jaderného bloku, patřičná částka se odhaduje na 140 až 160 miliard korun. Přesnější sumu ukáže chystané výběrové řízení na výstavbu, jehož by se měly zúčastnit americký Westinghouse, korejský Korea Hydro & Nuclear Power, ruský Rosatom, čínský CGN a francouzský EdF.