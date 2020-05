Mach uvedl, jak zaplatí Česko a členské země, až se rozpadne EU. Jourovou a její úřad označil za zbytečné

Na začátku šlo o možnosti emise dluhopisů EU, které by měly pomoci ekonomikám zasaženým řáděním koronaviru.

Podle Macha smí Evropská unie dělat jen věci, které jí dovolují zakládající smlouvy.

„Článek 310 Smlouvy o fungování Evropské unie říká, že rozpočet EU musí být vyrovnaný. Takže EU dluhopisy vydávat jednoduše nesmí. Dluhopisy si smějí vydávat jednotlivé státy a taky to nepochybně budou dělat,“ zareagoval ekonom, avšak připustil, že EU může tento zákaz obejít.

Nicméně by se Česko nemělo podle něj solidárně zapojit.

„Není ale žádný důvod, abychom my ručili za dluhy jiných. Nehledě na to, že sami také vytvoříme letos obrovský dluh,“ poznamenal.

Dále od Macha zazněl nesouhlas s návrhem finančníka George Sorose, podle něhož by EU měla vydat věčné dluhopisy, u nichž není třeba jistinu splatit.

„EU nesmí vydávat žádné dluhopisy, natož dluhopisy věčné, které se nikdy nesplácí. Nekonečný dluhopis může vydat někdo, kdo předpokládá, že bude existovat věčně a fakt, že dluhopis nebude nikdy splacen, může kompenzovat atraktivním úrokem slíbeným na věčnost,“ podotkl.

Varoval před tím, že až se pak EU rozpadne, povinnost do nekonečna splácet úroky zůstane na bedrech členských států.

„Rozhodně nesmíme jako Česká republika do ničeho takového jít,“ upozornil ekonom.

Poté uvedl i argument, proč je výhodnější, když se zadlužíme sami, tedy mít deficit a vydat vlastní dluhopisy.http://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20200428/11867942.html

„Náš dluh je 30 % HDP, což je o dost míň, než mají jiné země v EU. Pokud se nyní zadlužíme sami, nebude to pro nás tak drahé, jako kdybychom se zadlužili prostřednictvím nějakého fondu EU, kde bychom ručili i za dluhy jiných, horších dlužníků,“ vyslovil se k věci ekonom.

V rozhovoru došlo na slova Věry Jourové, která naznačila, že vývoj v některých státech EU sleduje Evropská komise pečlivěji. Prohlásila, že má problém smířit se s tím, že vývoj v těchto zemích probíhá takovým směrem a takový vývoj evropská pravidla ani nepředvídala.

„Nevidí si na špičku nosu. Většina zemí EU je v nouzovém stavu, ve kterém omezily různá základní práva,“ nešetřil Jourovou Mach.

V této souvislosti dodal, že opatření v Maďarsku jsou zhruba taková jako v ČR a ve Francii třeba pokutují lidi za to, že si jdou něco koupit dál od bydliště nebo si kupují něco, co nutně nepotřebují, třeba barvu na vlasy.

„Jourová a její úřad jsou jednoduše zbyteční. Kdybychom se zítra ráno probudili a ten její úřad neexistoval a ona se vrátila domů, o nic užitečného bychom nepřišli. Ale myslím, že ona už nikoho nezajímá,“ pokračoval ve své kritice Mach.

Co se týče přijetí jednotné evropské měny, podle Macha odpovědní lidé ve vládě i centrální bance ČR vidí, jak by byl pro zemi vstup do eura škodlivý.

„Argumenty proti vstupu do eura jsou stejné jako před deseti lety – nechceme doplácet na ostatní skrze záchranné fondy a chceme mít vlastní měnu, aby její kurz mohl reagovat na krizi a abychom případným oslabením koruny mohli zvýšit export a dostat se z krize. Nyní to naštěstí pochopí pár dalších lidí,“ uvedl člen Trikolóry.

Na konci rozhovoru se politik podělil o své zkušenosti spojené s jeho působením v Evropském parlamentu v letech 2014 – 2017. Sám sebe považuje za jediného rebela za Českou republiku.

„Jinak to byli poslušní a servilní europeisti a taková byla i naše vláda. A podle jednoho poslance samozřejmě nikdo neposuzuje celou zemi. Situace se ale změnila. Pro Brusel je nyní Česká republika – stejně jako Maďarsko – země, která odmítla migrační kvóty, nežene se do eura a nejspíš se jim vykašle na eurobondy,“ poznamenal.