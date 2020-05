„EU a NATO jsou naši garanti,“ vzkazuje Adamová. „Mohla byste si sundat ten hadr, co máte přes oči?“ reagují uživatelé

„Dnešní 16. výročí vstupu do EU je pro mě oslavou evropského mírového projektu, který má v úctě lidská práva a zásadně přispívá k našemu bohatství,“ napsala předsedkyně na Twitteru. „V době, kdy Rusko už ani nepředstírá bohulibé úmysly, zároveň považuju EU a NATO za garanty, že už do nás nebude kousáno,“ dodala.

Dnešní 16. výročí vstupu do EU je pro mě oslavou evropského mírového projektu, který má v úctě lidská práva a zásadně přispívá k našemu bohatství.



V době, kdy Rusko už ani nepředstírá bohulibé úmysly, zároveň považuju EU a NATO za garanty, že už do nás nebude kousáno. — Markéta Adamová (@market_a) May 1, 2020

Reakce sledujících na sebe nenechala dlouho čekat:

„Jak konkrétně zásadně přispívá k našemu bohatství? Třeba Němci na nás dřou? Kde?“ reagoval v komentářích uživatel Karel00625776.

„Umíte rozesmát. Když jsme členy EU a NATO, proč do nás Rus kouše? To si trochu protiřečí, ne?“ napsal Adamové sledující s přezdívkou george_neil_cz.

„No mě pobavila ta část, jak EU přispívá k našemu bohatství. Všude samý kvóty, zemědělství v souladu s nimi zničený... to, co bychom si mohli vypěstovat, dovážíme... škoda mluvit,“ poznamenal také Jirka_Brno.

Předsedkyně též napsala dlouhý příspěvek na počest výročí vstupu ČR do EU na Facebooku. „Dnes je to totiž přesně 16 let, co Česká republika a další země rozšířily počet členů unikátního společenství,“ píše Adamová.

Pekarová Adamová podpořila Koláře

Dříve předsedkyně TOP 09 podpořila starostu městské části Praha 6 Ondřeje Koláře, který je údajně v nebezpečí kvůli odstranění pomníku maršála Koněva.

„To, co teď zažívá Ondřej Kolář kvůli odstranění normalizační sochy, je nechutné. Má mou plnou podporu nejen jako předsedkyně TOP 09, ale taky jako občanky ČR. Stejně jako nejsme kolonií Číny, nejsme ani kolonií Ruska. Je rok 2020, ale v Rusku se zastavil čas v 70. letech,“ sdělila Pekarová Adamová na Twitteru.

Týdeník Respekt dříve přišel s informací o tom, že dostal starosta městské části Praha 6 (stejně jako pražský primátor Zdeněk Hřib) policejní ochranu. Obavy o bezpečnost politiků se měly objevit poté, co byl z pražského náměstí Interbrigády odstraněn pomník maršála Koněva.

Ve své publikaci Respekt upozorňoval na to, že v případě Koláře prý jde o opatření odůvodněné nejen vyhrůžkami o fyzické likvidaci. Nejmenované zdroje pro týdeník uvedly, že měl do Prahy dorazit nějaký ruský občan, který by starostu mohl ohrozit, prý měl u sebe jedovatou látku.

Ruské ministerstvo zahraničí tyto zprávy českých médií popřelo. Podle ruského ministra Sergeje Lavrova jsou tvrzení o otravě českých politiků v rozporu se zdravým rozumem.