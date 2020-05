„Létá do Bruselu žalovat, vypovídá smlouvy s Čínou nebo přejmenovává ulice.“ Podle Prokopa Praha kvůli Hřibovi trpí

Na úvod Prokop schválil a podpořil postup vlády vzhledem k tomu, že čísla v České republice ve srovnání s jinými zeměmi jasně ukazují, že se v zemi relativní tvrdost přijatých opatření vyplatila.

Co se týče návrhu ministryně financí Aleny Schillerové navýšit deficit státního rozpočtu na 300 miliard korun, místostarosta vyjádřil přesvědčení, že stát by měl vynaložit maximum financí na záchranu podnikatelů, udržení zaměstnanosti a podporu lidí, kteří se kvůli koronaviru dostali do nelehké životní situace.

„Zda je 300 miliard hodně, nebo málo, si nedovoluji soudit, nemám dostatečné podklady. Osobně se ale domnívám, že to bohužel může být stále málo, protože nedokážeme predikovat délku a hloubku nadcházející krize. Na druhou stranu by měl stát hledat cestu, jak pomáhat opravdu jen těm, kdo to potřebují. Vyvážit obě roviny je však velmi těžké,“ podotkl.

V rozhovoru padla otázka ohledně toho, zdali v této době někteří politici pokračují v souboji s premiérem Andrejem Babišem a tím i s hnutím ANO.

Prokop s lítosti konstatoval, že má takový dojem z mnoha jiných prohlášení a činů současné pražské koalice. Nechyběly mu i konkrétní příklady.

„Pan primátor Hřib se místo toho, aby řídil město, vměšuje do mezinárodní politiky. Létá do Bruselu žalovat, vypovídá smlouvy s Čínou nebo přejmenovává ulice,“ zdůraznil.

Rovněž dodal, že stavba okruhu Prahy 511 – klíčová stavba, jejíž neexistence reálně a prokazatelně brzdí HDP Prahy, a tím i celé republiky – se nepohnula ani o centimetr.

„Právě naopak. Současná koalice zrušila záměr výkupu pozemků, který jsme připravili ještě za primátorky Krnáčové v součinnosti s Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic,“ pokračoval ve své argumentaci místostarosta Prahy 11.

Podle jeho slov stejně kontraproduktivní je mediální přetahovaná o Letňany mezi primátorem a premiérem.

„Členové vedení Prahy si dávají záležet, aby byli v médiích prezentováni jako odpůrci současné vlády, kteří mají na vše lepší názor a řešení. Tím ale Praha velmi trpí,“ podotkl.

Připomněl, že město je samostatný subjekt jen do určité míry a bez součinnosti s vládou není schopné dotáhnout realizaci spousty klíčových věcí včetně zmíněné dostavby okruhu.

Prokop se domnívá, že by se alespoň v této těžké době spojené s pandemií mělo zapomenout na stranické průkazy, sednout k jednomu stolu a spolupracovat, poněvadž jinak to nakonec vždy odnese pouze občan.

Pokud jde o možné změny společnosti po pandemii, zde politik připustil, že lidé budou opatrnější, čistotnější a přestanou do budoucna podceňovat podobné hrozby.

„Věřím, že z toho Češi vyjdou posílení: jsme šikovný a pracovitý národ, nadcházející krizi můžeme snadno proměnit v příležitost,“ nastínil svou vizi místostarosta, jehož nejvíce potěšila solidarita stovek lidí, kteří darovali městské části ručně šité roušky a hlásili se jako dobrovolníci na pomoc seniorům.

Na druhou stranu Prokop uznal, že se bude o něco méně cestovat a ještě víc se zpřísní bezpečnostní opatření na letištích.

„Zcela bezpochyby krizi nepřežije velká část firem navázaných na cestovní ruch, nebo se minimálně bude muset zásadně transformovat. Je otázkou, kdy a jestli vůbec se cestovní ruch vrátí do původních masivních rozměrů,“ uvedl.

Politik neskrývá obavy z osudu Evropské unie, protože jak ukázala dnešní doba, když jde do tuhého, každý stát postupuje podle svého.

„Pomoc EU během pandemie naopak mezi lidmi příliš vidět není. Přitom se zapomíná, že byla Unie založena primárně jako nástroj sociální rovnosti a prevence válek, které náš kontinent sužovaly tisíciletí,“ připomněl.