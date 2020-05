„Dnes nová generace bere za tragedii, když nemá luxusní bydlení.“ Hampl se zamyslel nad hodnotami mládeže

„Bylo běžné, že většinu řemeslnických prací si museli obstarat sami. Svépomocí vznikala i část oblečení, na spoustě věcí se lidé domluvili s přáteli a známými. Vlastně toho tolik nepotřebuje. A dnes berou jako tragédii, když nemají vlastní relativně luxusní bydlení, nemohou nakupovat ve značkových obchodech a každý rok být na zahraniční dovolené. Je to pro ně dokonce tak vážné, že kvůli tomu mnohdy nezakládají rodiny,“ uvádí sociolog v textu publikovaném na portálu První zprávy a dodává, že starší generace nechápou.

Mladí lidé podle jeho názoru dnes byli vychováni v prostředí, kde neměli žádnou šanci překonávat jakékoli skutečné problémy, což se projevuje v období dospělosti. Nehledě na to je údajně výchova pouze součástí širšího problému.

„Naše současná situace je nezvyklá tím, že není dostatek dobrých pracovních míst a nejsou ani podmínky pro život v chudobě. Lidé se mohou obejít bez zahraniční dovolené a mohou se oblékat v Lidlu, ale nemohou se obejít bez základní sebeúcty. Jestliže celý svět kolem nich vyjadřuje, že poctivost a pracovitost je hodná posměchu, pokud není spojena s vysokým příjmem, stává se chudoba nesnesitelnou. A právě to vyjadřují současná média, reklama, předpisy i vyjadřování celebrit. Chudí jsou dobří jenom jako rukojmí neziskovek a objekty predátorských lichvářů,“ napsal sociolog a dodal: „To je něco, co starší generace nezažily.“

„Kapitalismus je na kolenou“

U příležitosti Svátku práce zveřejnil politolog, filozof a poslanec Národní rady Slovenské republiky Ľuboš Blaha další komentář, v němž se věnuje různým ideologiím a způsobům řešení problémů vzniklých kvůli pandemii.

„Dnešní den vždy byl a bude dnem antikapitalismu. A já mám pro vás dobrou zprávu. Kapitalismus je na kolenou a jeho konec je blíže, než kdykoliv předtím,“ myslí si poslanec.

„Ani my nemůžeme vyjít do ulic. To ale není znakem dobré kondice systému, to je znakem jeho konce,“ poznamenal.

„Pravicová Matovičova vláda se rozhodla, že bude liberalizovat zákoník práce, a tedy umožní snadnější propouštění lidí. Říkají ‚flexibilizace‘, myslí tím ‚zotročování‘,“ vysvětlil po svém kroky vlády autor komentáře.