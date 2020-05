„Kdyby chtěli, tak už ten člověk neexistuje.“ Klaus ml. promluvil „o politických trapárnách“ kolem Koláře

Šéf hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší odpověděl živě na otázky sledujících na Facebooku. Politik promluvil o tom, co koronavirus přinesl do společnosti, o zesnulém Jaroslavovi Kuberovi a o starostovi Prahy 6 Ondřeje Kolářovi.

Na začátku Klaus junior povídal o nouzovém stavu a vládních opatřeních v ČR. Lidé by podle něj měli zůstat u nošení roušek, dětem ve školách by se měla měřit teplota a tak podobně. Dodal ale, že je čas, aby všichni šli do práce, důležité je však, aby každý dodržoval hygienická pravidla.

„Když se na to podíváme bez emocí, tak za poslední týden jsme měli 600 nakažených. Ta čísla ještě drobátko klesají, zaplať Pán Bůh, to je skvělé. A ten předminulý týden to bylo podobné. Ale když jsme začátkem března měli 200 nakažených týdně čili třetinu, tak vláda zavřela celou zemi. Teď je ten počet trojnásobný. O tom se často nemluví, ale je potřeba si uvědomit, že ty počty nakažených tu stále jsou. A ta cesta je skutečně vrátit se do práce, ale zároveň dodržovat hygienické a bezpečnostní standardy,“ uvedl Klaus.

Pandemie přinesla podle předsedovi nejen ekonomickou krizi, ale také odhalila jednou důležitou věc.

„Tahleta věc ukázala, že to, co je normální, je občan, rodina, obec a stát. Česká vláda chránila Čechy, polská Poláky, rakouská Rakušany a tak dále. Tato krize jasně ukázala přirozený řád věcí,“ uvedl Klaus.

Okomentoval také čínský výhružný dopis, který obdržel bohužel již zesnulý předseda Senátu Jaroslav Kubera. Klaus zdůraznil, že žádný takový dopis nečetl. Jaroslava Kuberu prý měl moc rád. Dodal také k tomu pár slov o české zahraniční politice. „Já si myslím, že není v zájmu českých občanů Bůh ví jak eskalovat nepřátelské vztahy s různými mocnostmi,“ řekl Klaus.

Nenechal stranou ani kauzu Koněva. Klaus dal jasně najevo, že nesouhlasí s odstraněním sochy. Prozradil, že jeho prarodiče vítali Rudou armádu, která osvobodila Prahu a chápe Rusy, že jsou na své vojáky – osvoboditele dodnes hrdí. Dodal též, že stěží věří tomu, že starosta Prahy 6 Ondřej Kolář kvůli tomu je teď v ohrožení.

„Takové to komické, jak se starosta Kolář někde schovává pod postel, to je prostě legrace. Myslím, že mu nikdo nic neudělá. Já nechci adorovat izraelské tajné služby, ruské tajné služby nebo nějaké jiné, ale myslím, že kdyby chtěly, tak už ten člověk neexistuje. To je jen další rozehrávání nějaké politické trapárny, abychom schovávali starostu Koláře. Tak ať se schovává a ať jsou všichni zdraví,“ podotkl Klaus.