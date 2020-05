Poláček o Zemanovi a novinařině: Největšími mistry bitev na sociální síti jsou novináři

V rozhovoru se podělil o svou zkušenost, kterou zažil na sociální síti Twitter. „Já možná nejsem tak úplně psychicky zdravej, ale ještě tak před pěti lety jsem byl na Twitteru docela rád. Pak se to v jednu chvíli zlomilo a já zjistil, že tam nemůžu chodit. Začal jsem se tam topit v totálně toxickém prostředí. Mně se z toho dělalo blbě,“ uvedl.

Novinář rovněž Twitter označil za síť, kde píší inteligentní lidé „hejty“. Ačkoliv on sám ví, že by měl na síti propagovat svou práci, dle jeho slov je odpor silnější.

Poláček zároveň vyjádřil přesvědčení, že největšími mistry bitev na sociální síti jsou novináři.

„Já si vždycky uvědomím, jak jsem byl naivní, když jsem si v době před sociálními sítěmi těch lidí vážil a obdivoval jsem je,“ vzpomínal novinář.

Podle jeho mínění je v lidech něco zvráceného. V souvislosti s tím padala v podcastu slova jako „žlučovitost“ či „zloba“.

Ceny za atraktivismus

Vzpomínal i na to, jak před jistou dobou spolu novinářská komunita držela pohromadě a chodila spolu i do hospod. Podle jeho slov však spolu nyní často nemluví proto, že jeden z nich je Zemanův příznivec a druhý ne. „Dneska když racionálně oceníš nějaký Zemanův krok, tak jseš jeho milovník a čau, nikdo se s tebou nebaví,“ souhlasil s Poláčkem moderátor pořadu.

Tématem bylo i Rusko a novinářův pohled na něj. „Já jsem tak jako moji známí považoval Rusko za říši zla a Putina za nějakého ultralumpa. Pak jsem v tom Rusku byl a říkal jsem si, že to není tak černobílé. A to pro mě bylo strašně důležitý. Tehdy jsem si uvědomil, že to ty lidi tady nepochopili,“ řekl a dodal, že lidé tady s informacemi o Rusku velmi manipulují.

S moderátorem pořadu poté vzpomínali i na dobu, kdy kandidoval Miloš Zeman na prezidentský post a jeho soupeřem byl Karel Schwarzenberg. Oba uvedl, že ačkoliv média podporovala druhého zmíněného, vyhrál Miloš Zeman. „Protože lidi jsou fakt moudrý,“ sdělil Poláček.

Zmiňme, že novinář Poláček je držitelem několika novinářských cen. I přesto však vyjádřil názor, že v poslední době se z těchto cen stávají spíše ceny za atraktivismus.

V neposlední řadě zmínil, že on sám se snaží konflikty nevyvolávat a vystupovat klidně. Dodává však, že za svůj život slyšel několikrát výtku, že je obdivovatel Zemana či „putinovec“. „Většina z nás, kteří neříkáme, že Zeman je odpornej ovar, si to asi někdy vyslechla,“ konstatoval s tím, že si na to už celkem zvykl.