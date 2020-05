„Jourová mlčí jak hrob. Pro většinu občanů ČR je to směšná záležitost.“ Zbořil promluvil o „době ricinové“ a jejím účelu

Na úvod Zbořil označil zmíněnou zprávu za velmi podezíravou, na kterou se novináři vrhli jako na předhozenou kost. Politolog přišel s porovnáním s dřívějším incidentem, který se týkal jedu.

„V případě kauzy novičok jsme se dozvídali chemické vzorce, kde se to vyrábí, kde se to skladuje, a tady někdo přiveze nějaký jed, který působí i v otevřeném prostoru podle té pověsti, kterou rozšířil Respekt, buď je ten agent jeden a bude ho krýt 250 ruských diplomatů a on se vetře do bytů, kde se skrývají ti dva starostové,“ vyslovil se k publikaci historik.

Dotazuje se, proč starosta Řeporyjí Pavel Novotný, který vyhrožoval prezidentu Putinovi smrtí a zavražděním ruského ministra zahraničních věcí Lavrova, vypadl ze středu pozornosti.

„Zvláštní je, že těch 150 diplomatů, podle našich služeb špionů, nejsou schopni vypátrat, kde se ti dva starostové skrývají,“ podotýká Zbořil.

Pak uvádí svůj názor o tom, jaký záměr za touto akcí stojí.

„Vše se to hodí do velké kampaně, která je řízena v předvečer 75. výročí oslav konce 2. světové války, na které se Rusko připravovalo, a co víme, zda tato kampaň, do jisté míry naivní, neměla za cíl zabránit někomu z České republiky jet na oslavy do Moskvy, třeba prezidentu, který to avizoval,“ zamýšlí se politolog.

Zdůraznil, že daná událost je mimořádná. Domnívá se, že za tím nemohou stát nějaké významné zahraniční nebo české služby.

„Je to tak hloupé a průhledné, že to spíše svědčí o tom, že Cena Ferdinanda Peroutky v rukou pana Kundry není na správném místě,“ poznamenal politolog.

Upozornil na to, že zatím v této věci Česko nedostalo podporu ani z Evropské unie ani ze Severoatlantického paktu, které by měly chránit členské země v těžkých časech.

„Možná, že k tomu dojde, protože to jsou instituce, které nespěchají, když je třeba. A paní Jourová, která nás varuje před ruskou a čínskou dezinformační kampaní, mlčí tentokrát jako hrob,“ rozšiřuje svou kritiku Zbořil.

Kromě toho politolog poukázal na Bezpečnostní informační službu a Útvar rychlého nasazení Policie ČR, které by měly zakročit alespoň na pražském letišti, když už mají popis toho člověka a vědí, kdo ho odvezl a že byl s kufříkem, v němž by byl nějaký jed nebo látka devastující živý organismus.

Podle jeho slov jde jen o to, aby to nebyla postava Jamese Wormolda ze slavného románu britského spisovatele Grahama Greena Náš člověk v Havaně.

„Už nám vypadl z paměti, ale je to téměř prototyp toho chování agentů zpravodajských služeb, kteří vykazují činnost, ale nemají pořádnou informaci,“ uvedl další analogii Zbořil.

„Jestli se jedná o takovou událost, tak se sešla Bezpečnostní rada státu a tam vojenské bezpečnostní služby a bezpečnostní služby vnitra informovaly alespoň prezidenta, předsedu vlády, ministra vnitra o podstatě této věci …“ vyslovil předpoklad Zbořil.

Na závěr poznamenal, že se jinak v tomto případě pokračuje v politice, kterou dělají starostové městských částí, nějací aktivisté anebo aktivističtí novináři, placení z neznámých zdrojů nebo z polotajných zdrojů.

„Pro většinu občanů České republiky je to až směšná záležitost,“ dodal historik.