Petříček chce otevřít hranice. Budou letos dovolené v Chorvatsku?

„Doufali jsme, že uzavřené hranice jsou minulost, která se nevrátí. Ještě před pár měsíci jsem si nedovedl představit, že bych na něco takového mohl kdy jako ministr přistoupit. Ale opět se ukázala pravda starého dobrého „nikdy neříkej nikdy“. Uzavřít Česko v době šířící se pandemie velmi vážného onemocnění COVID-19 byl logický krok. Krok, který neposunul Česko k totalitě, jak někteří škarohlídové tvrdí, ale krok, který nás – kromě dalších – ochránil. A nebyl v rámci EU ojedinělý, svoboda cestovat, musela dočasně ustoupit ochraně lidských životů,“ uvádí Tomáš Petříček na začátku svého textu a následně zdůraznil, že uvolňováním opatření nesmí dojít k ohrožení dosažených výsledků v boji s koronavirem. Nemá se proto jednat o překotné otevření hranic.

„Od července bych rád, aby se zcela otevřely hranice do čtyř sousedních zemí – Rakouska, Německa, Polska a Slovenska . Budu upřímný, když řeknu, že nejdále jsme v jednání s Rakušany a Slováky. Nejsložitější bude zřejmě jednání s Polskem. Co se týká Německa, jde z našich sousedů o nejpostiženější stát a musíme dávat velký pozor, jak se tam situace bude vyvíjet,“ napsal ministr zahraničních věcí a dodal: „Zároveň bychom mohli otevřít i vzdálenější destinace, kde se s COVID-19 „poprali“ stejně dobře, nebo lépe než my. Chtěl bych proto otevřít možnost cestování také do Bulharska, Maďarska či Pobaltí. Věřím zkrátka, že od července bychom se mohli začít vracet k normálnímu fungování nejen schengenského prostoru.“

Od srpna by podle jeho slov mohlo dojít na otevření hranic do Chorvatska, Řecka, Slovinska či na Maltu.

„V této etapě uvolňování bych také rád – a znovu opakuji, že to bude záležet jak na šíření nemoci, tak na domluvě s dalšími státy – uvolnil pravidla třeba pro Kanadu, Austrálii, Japonsko apod. Cesty mimo Evropu budou samozřejmě záležet na obnově mezinárodních letů,“ napsal Petříček.

Jeho text obsahuje i jednu „neradostnou“ zprávu. V případě nejvíce zasažených států jako je Itálie, USA či Španělsko je podle jeho slov zatím předčasné hovořit o tom, kdy bude možné do těchto zemí cestovat.

„Zakončím to ale pozitivně. Pokud se situace bude vyvíjet dobře, může to jít i rychleji,“ uvedl na závěr český ministr zahraničí.

Petříček ve vazbě?

Bývalý senátor a poslanec, náměstek ministra spravedlnosti ČR Jiří Vyvadil podal trestní oznámení k Městskému státnímu zastupitelství v Praze na novináře Ondřeje Kundru, na týdeník Respekt a na ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. Vyvadil zveřejnil celý text oznámení na své facebookové stránce.

Týdeník a jeho redaktora Ondřeje Kundru právník podezírá z šíření poplašné zprávy. Vyvadil připomněl článek Respektu s titulkem Cestovatel s jedem, který byl zveřejněn 26. dubna, o dva dny později pak aktualizován. V článku se uvádí, že nejmenovaný Rus s diplomatickým pasem přicestoval do Prahy s ricinem a chtěl jím otrávit pražského primátora Zdenka Hřiba a starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře. Důvodem je demontáž pomníku maršála Koněva a přejmenování náměstí Pod Kaštany na náměstí Borise Němcova.

Na článek zareagovala ruská strana protestní nótou proti nepodložené informaci, že ruská ambasáda připravuje atentát na české politiky. V reakci na tuto nótu podle Vyvadila měl spáchat trestný čin i šéf české diplomacie Tomáš Petříček. Ten plně podpořil ničím nepodložené informace obsažené v článku Respektu s tím, že je nepřípustné zpochybňování svobody slova.

Petříčkův postup je podle něj neakceptovatelný a jen navazuje na jeho předchozí „lživé tvrzení“, kdy například uváděl, že není porušována smlouva o přátelství a spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací, která ve svém čl. 21 výslovně zavazuje Českou republiku zajistit přístup k válečným hrobům i k památníkům. „Stejně tak nepravdivě uváděl, že pomník Ivana Koněva není válečným hrobem, jakkoli to jednoznačně vyplývá ze zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,“ vysvětlil advokát.