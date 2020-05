Koronavirus v ČR: Sobotní nárůst 18 případů za den byl nejnižším za skoro osm týdnů

V České republice bylo během sobotního dne evidováno celkem 18 nových případů nákazy koronavirem. Jedná se přitom o nejnižší denní přírůstek od pondělí 9. března. Je však možné, že na to má vliv i nižší počet provedených testů.

Ze statistik uvedených na webu českého ministerstva zdravotnictví vyplývá, že od začátku epidemie bylo onemocnění covid-19 v naší zemi prokázáno u celkem 7755 lidí. Data také ukazují, že z koronaviru se podařilo vyléčit 3471 osob, ale bohužel 245 pacientů nemoci podlehlo. Když to tedy srovnáme s údaji ze sobotního podvečera, počet nakažených vzrostl o pět, přibylo 15 vyléčených a statistika úmrtí se nezměnila.

Připomeňme také, že nejvíce osob nakažených koronavirem zemřelo v tomto týdnu podle statistik resortu ve čtvrtek (7 osob) a nejméně v pondělí a v sobotu (shodně po jednomu pacientovi).

Pokud odečteme uzdravené a zemřelé osoby od celkového počtu, zjistíme, že aktuálně je u nás nakaženo 4039 lidí. Pokud jde o počet provedených testů, bylo jich realizováno 257 678. Kvůli nemoci je v nemocnici hospitalizováno stále 308 osob. Zmiňme, že stále platí, že nejvíce nakažených evidují hygienici v Praze, a to 1751.

Připomeňme, že první tři případy nákazy onemocněním covid-19 byly u nás zaznamenány v neděli 1. března.

Petříček chce otevřít hranice

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček na svém blogu na portálu Aktuálně.cz uvedl, jak by si představoval opětovné otevírání hranic. Apeluje však na uvážené jednání, aby nedošlo k ohrožení dosažené kladné epidemiologické situace.

„Doufali jsme, že uzavřené hranice jsou minulost, která se nevrátí. Ještě před pár měsíci jsem si nedovedl představit, že bych na něco takového mohl kdy jako ministr přistoupit. Ale opět se ukázala pravda starého dobrého „nikdy neříkej nikdy“. Uzavřít Česko v době šířící se pandemie velmi vážného onemocnění COVID-19 byl logický krok. Krok, který neposunul Česko k totalitě, jak někteří škarohlídové tvrdí, ale krok, který nás – kromě dalších – ochránil. A nebyl v rámci EU ojedinělý, svoboda cestovat, musela dočasně ustoupit ochraně lidských životů,“ uvádí Tomáš Petříček na začátku svého textu.

Ministr ale následně zdůraznil, že uvolňováním opatření nesmí dojít k ohrožení dosažených výsledků v boji s koronavirem. Nemá se proto jednat o překotné otevření hranic.

„Od července bych rád, aby se zcela otevřely hranice do čtyř sousedních zemí – Rakouska, Německa, Polska a Slovenska. Budu upřímný, když řeknu, že nejdále jsme v jednání s Rakušany a Slováky. Nejsložitější bude zřejmě jednání s Polskem. Co se týká Německa, jde z našich sousedů o nejpostiženější stát a musíme dávat velký pozor, jak se tam situace bude vyvíjet,“ napsal ministr zahraničních věcí a dodal: „Zároveň bychom mohli otevřít i vzdálenější destinace, kde se s covid-19 „poprali“ stejně dobře, nebo lépe než my. Chtěl bych proto otevřít možnost cestování také do Bulharska, Maďarska či Pobaltí. Věřím zkrátka, že od července bychom se mohli začít vracet k normálnímu fungování nejen schengenského prostoru.“

Od srpna by podle jeho slov mohlo dojít na otevření hranic do Chorvatska, Řecka, Slovinska či na Maltu. V případě nejvíce zasažených států jako je Itálie, USA či Španělsko, je ale podle jeho slov zatím předčasné hovořit o tom, kdy bude možné do těchto zemí cestovat.