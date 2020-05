„To je zase probruselská propaganda.“ Uživatelé se vysmáli zprávě ČT o výstavbě přípojky k plynovodu Nord Stream 2 v ČR

V Krušných horách probíhá stavba přípojky Antilopa z Německa, která bude dopravovat plyn z plynovodu Nord Stream 2, jenž buduje ruský plynárenský gigant Gazprom. Plynovod, který po dně Baltského moře diverzifikuje dodávky přes Ukrajinu, budí kontroverze zejména v Kyjevě, Varšavě, ale i ve Spojených státech.

Podle České televize se proti plynovodu staví i obyvatelé v místě, kde bude plyn vstupovat do českého plynovodního systému, jenž provozuje společnost Net4Gas.

„Firma Net4Gas, která na našem území provozuje plynovody, v rámci budování přípojky zavážela do Krušných hor velké dodávky plynovodních trubek. Třicetitunová nákladní auta v úzkých serpentinách místním horalům komplikovala dopravu do práce i domů,“ líčí ČT výstavbu přípojky.

„V okolí stavby jsou rozryté louky, lesy, poškozené vedení a terénní úpravy, které jdou často nad rámec toho záboru,“ cituje starostu obce Boleboře Martin Valeš (nez.).

Mnozí uživatelé Facebooku ale obvinili autory reportáže ze zaujatosti.

„Tenhle titulek a fotka je jak od ministra propagandy,“ napsal uživatel Vladimír Dlouhý.

„Místním stavba vadí, ale plynem si rádi přitopí,“ dodává Jirka Sasa.

„A kdyby to byl plynovod norský, tak by jim to nevadilo? Opět velice vtipný komentář Brusel TV,“ poznamenal František Válek.

„Obyvatelé Krušných hor si stěžují“... jedna z klasických metod tvorby propagandy, která se v čtenáři snaží vyvolat dojem, je jde o masový jev. Ve skutečnosti se vyslaný reportér zeptal pár lidí,“ poukázala Tereza Růžičková.

„To je zase probruselská propaganda. Bydlím tady a nikdo si nestěžuje,“ tvrdí Dušan Kněžník.

Plyn z Nord Streamu 2

Plynovod Nord Stream 2 o kapacitě 55 mld. m3 ročně měl být dokončen na konci minulého roku. Jeho stavbu však ovlivnily sankce Spojených států, které nedovolují lodím provádět pokládku potrubí. Plynovod o délce 1 230 kilometrů je hotov na 94 % a podle médií zbývá dokončit pokládku potrubí 140 km v německých a dánských vodách.

V Moskvě prohlásili, že je Gazprom schopen projekt dokončit vlastními silami, a to do konce tohoto nebo začátku příštího roku.

Plyn z Nord Stream 2 se bude transportovat přes Německo prostřednictvím nového plynovodu EUGAL až k hranici s Českem. Odtud bude společnost Net4Gas transportovat plyn přes území České republiky na Slovensko, odkud zamíří do rakouského Baumgartenu. Díky plynovodu Nord Stream 2 tak stoupne tranzit plynu přes české území až zhruba o 45 mld. m3 ročně, pokud bude využíván na plný výkon.

Loni podle společnosti Net4Gas bylo přes území České republiky přepraveno 43,4 mld. m3 plynu.