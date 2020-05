Česko hlásí aktuálně 7 764 nemocných. Počet vyléčených se zvýšil na 3 584 osob

Podle nejnovějších údajů je v naší republice celkem 3 935 lidí, kteří aktuálně trpí novým onemocněním covid-19. Údaje z dnešního rána hovoří o tom, že bylo provedeno celkem 257 678 testů a v nemocnici je hospitalizováno 308 osob.

Pokud jde o denní přírůstky za poslední týden, největší počet nových případů byl zaznamenán ve čtvrtek 30. Dubna (103 případů) a nejnižší zatím včera (18). Připomeňme, že sobotníje od pondělí 9. března tím nejmenším. Je však možné, že na to má vliv i nižší počet provedených testů, jak je o víkendu zvykem.

Zmiňme, že stále platí, že nejvíce nakažených evidují hygienici v Praze, a to 1752. Připomeňme, že první tři případy nákazy onemocněním covid-19 byly u nás zaznamenány v neděli 1. března.

Vojtěch o případné „brzdě“

Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se nechal slyšet, že pokud by vzhledem k uvolňování opatření rostla čísla nakažených a reprodukční číslo, pak by vláda musela „zatáhnout za brzdu“.

„Sledujeme několik čísel, podle nichž stanovujeme, zda není třeba znovu zpřísnit opatření,“ řekl v pořadu Partie na TV Prima ministr zdravotnictví.

Podle jeho slov by varováním byl denní nárůst o 400 nakažených a reprodukční číslo okolo hodnoty 2. Tato hodnota určuje, že každý nemocný nakazí další dva lidi.

„To by bylo katastrofální číslo. Už těsně nad hodnotou jedna by mělo být důvodem pro změnu. Ale při tomto chaotickém rozvolňování bude těžké lidi přesvědčit, aby znovu strpěli takto přísná opatření,“ oponoval mu v pořadu prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Ten navíc dodal, že rozvolňování opatření je nesmyslné. „Je to populismus, virus žádné výjimky nebere a nemůžeme zahodit to, co jsme dosud udělali,“ řekl v pořadu šéf lékařské komory.

Na to však Vojtěch reagoval slovy, že nic není nesmyslné a chaotické. Kubek však argumentoval tím, že děti nemohou do škol, ale otevřou se kina. „Doufám, že lidé budou mít dost rozumu a do kina nepůjdou. Totéž platí pro svatby, kde bude až sto lidí, kteří se objímají,“ doplnil.

Pandemie covid-19

Úřady ČLR dne 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie covid-19.

Pandemie koronaviru covid-19 zachvátila prakticky celý svět. Podle zprávy Světové zdravotnické organizace se nakazilo přes 3,5 milionu lidí a zemřelo přes 245 tisíc osob. Z onemocnění se naopak vyléčilo již více než 1,1 milionu pacientů.