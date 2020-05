V neděli přibylo 26 nových případů nákazy koronavirem. Česko drží covid-19 na uzdě

České republice se stále daří držet nemoc covid-19 na uzdě, když se počet nových případů drží na úrovni první poloviny března. V neděli testy odhalily 26 nových případů nákazy, od 1. března tak bylo v ČR zaznamenáno 7781 nakažených. Aktuálně je v Česku 3940 osob s prokázaným onemocněním. Celkem bylo provedeno 261 548 testů.

Podle informací ministerstva zdravotnictví se lékařům podařilo vyléčit 3592 pacientů, naopak 249 nakažených nákaze podlehlo. Aktuálně je v nemocnicích hospitalizováno 299 lidí s onemocněním covid-19.

Nejvíce nakažených je i nadále v Praze, kde od počátku epidemie bylo odhaleno 1754 případů nákazy. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel je však počet nakažených nejvyšší v Karlovarském kraji. Následuje Praha a poté Olomoucký a Plzeňský kraj.

V neděli zemřel jeden pacient, v sobotu to pak byli dva lidé a v pátek pět nakažených. Dosud nejvíce infikovaných pacientů zemřelo v Praze (87), následuje Moravskoslezský kraj (33), Karlovarský kraj (23) a Středočeský kraj (22). Nejlépe je na tom Zlínský kraj.

Letecký most s Čínou ukončen

Do Prahy včera ráno přiletělo poslední letadlo se zdravotnickým materiálem, který v Číně nakoupilo Ministerstvo vnitra ČR a následně jej pomocí leteckého mostu dopravilo do naší republiky. Uvedl to mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Rudolf Kramář.

Lety s materiálem byly zahájeny 20. března a během této doby pět desítek letadel přepravilo kolem 2000 tun roušek, respirátorů a dalšího materiálu. Za tyto objednávky ministerstvo zaplatilo skoro čtyři miliardy korun.

Poslední letadlo podle Kramáře přistálo na ruzyňském letišti krátce po sedmé hodině ráno.

K celé věci se vyslovil také ředitel záchranného útvaru hasičů Radim Řehulka, který prozradil, že od spuštění leteckého mostu vyložili hasiči náklad zdravotnického materiálu z 52 letadel. Podle jeho slov bylo k odvozu a distribuci materiálu použito celkem 622 nákladních aut, která dohromady najezdila kolem 350 000 kilometrů.