„Výkladní skříň fatálního úpadku.“ Mediální expert Štěpánek promluvil o tom, jak Moravec potápí Českou televizi

Český hudebník a politik Petr Štěpánek, jenž dříve zastával funkci místopředsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, nešetřil kritikou na adresu moderátora Václava Moravce. Ve svém příspěvku zveřejněném na Facebooku Petr Štěpánek vysvětluje, proč má působení Moravce jakožto moderátora pořadu OVM značný vliv na degradaci veřejnoprávní televize. Navíc poukazuje na to, že současná podoba a styl pořadu Otázky Václava Moravce je klasickou ukázkou toho, jak se porušuje zákon o vysílání.

„Moravec potápí Českou televizi. Kdysi to prý bývala vlajková loď České televize. Řeč je o Otázkách Václava Moravce. Kdeže ty loňské sněhy jsou. Dnes je to výkladní skříň fatálního úpadku veřejnoprávní televize, etalon porušování zákona o vysílání a ukázkový extrakt toho, jak se publicistika nemá dělat,“ píše v úvodu svého příspěvku Petr Štěpánek.

Václav Moravec podle Štěpánka se ve svém pořadu už dávno chová jako nejdůležitější postava, a to na úkor svých hostů. Neváhá ani skákat jim do řeči a prosazovat ten nejvhodnější názor, což se projevilo i v průběhu včerejšího vysílání. Navíc mediální expert vyčítá Moravci jeho podporu vůči činnosti pražských komunálních politiků, kteří v poslední době lákají pozornost svými kontroverzními iniciativami. Jedná se totiž o odstranění pomníku maršála Ivana Koněva, jehož iniciátorem byl Ondřej Kolář a pořízení pomníku vlasovcům na pokyn Pavla Novotného. „Takže, pokud to ještě nevíte, tak odstraňování pomníků válečných hrdinů je nyní „cool“ a stavění pomníků nacistickým válečným zločincům „in“,“ shrnul věc Štěpánek.

Dále mediální expert tvrdí, že se postoj Moravce dá považovat za projev tolerance vůči současným nacistickým tendencím v evropské politice.

„Huráevropanství, zbožnění Bruselu a eurohujerství už je málo, a tak Václav přepnul na adoraci euronáckovství a eurofašounství,“ napsal Petr Štěpánek.

Manipulace České televize

Pod příspěvkem mediálního experta a politika Petra Štěpánka se objevila řada komentářů, v nichž mnozí uživatelé vyjadřovali svůj postoj vůči včerejšímu pořadu OVM a přístupu moderátora Václava Moravce. Uživatelka Šárka Tomisová varovala před nebezpečím tolerance nacismu či fašismu v české společnosti.

„A jak jsem nikdy neměla ráda komanče a adorovala Havla, musím dát za pravdu i panu Filipovi. V poslední době mi připadá, že je dost věcí už za hranou a uměle se tu pěstuje nenávist. A i když mám německé předky, STRAŠNĚ mi vadí adorování fašismu. Připadá mi to nebezpečné a myslím si, že nepřeháním“ podělila se o svůj pohled na situaci paní Tomisová.

Další uživatelé si všimli diskriminace některých hostů ze strany moderátora, a to na základě jejich odlišného názoru.

„Vašík, když má za hosty své oblíbence, tak je úplně jiný, srdečný a chápající, a dokonce je nechá i domluvit… Ale běda, když se tam octne někdo s jiným názorem, to se Vašík nezná,“ zdůraznila uživatelka Miroslava Kapalová.