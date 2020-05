Stane se Česko první zemí, která získá vakcínu proti covid-19? Vojtěch informoval o prvních krocích vývoje

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že Česko samostatně vyvíjí vakcínu pro onemocnění covid-19. Uvedl tak, že stejně jako řada jiných zemí i ČR zahájila proces vývoje vlastní vakcíny, a to proto, aby zajistila bezpečnost svých občanů v budoucnu. Podle něj totiž není vyloučena hrozba vzniku dalších vln šíření nákazy nového typu koronaviru.

Na dnešní tiskové konferenci dal český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch najevo, že je Česko schopné samostatně vytvořit vakcínu proti onemocnění covid-19. Podle jeho slov byla v současné době v České republice zahájena první laboratorní fáze vývoje vakcíny, přičemž celý proces má být rozdělen do tří fází.

„Česká republika zahájila přípravu k cestě k vakcíně na covid-19. Celá řada zemí usiluje o vývoj a Česko se zařadí do pelotonu těchto zemí,“ oznámil český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na vývoji vakcíny v Česku se podílí Státní zdravotní ústav, Institut klinické a experimentální medicíny a Ústav hematologie. Financování výzkumu bude zajištěno Ministerstvem zdravotnictví ČR a jeho výše by měla činit několik desítek milionů korun. Vakcína by mohla být vyvinuta během několika měsíců. Podle Vojtěcha má vývoj vlastní vakcíny proti covidu-19 důležitý význam, jelikož umožní zajistit bezpečnost pro zdraví a život českých občanů v situaci, kdy se můžeme setkat s druhou a třetí vlnou šíření nového typu koronaviru.

Vlastní cesta pro Česko

Česká lékařka a internistka-kardioložka Věra Adámková, jež se bezprostředně podílí na výzkumu v ČR, zastává názor, že musíme pracovat na vyvíjení vlastní vakcíny. Podle ní vývoj vlastní očkovací látky zajistí možnost přednostní ochrany českých občanů.

„Pro současný svět je to téma číslo jedna a představa, že by potom měl někdo jako prioritu jinou zemi, je velmi naivní,“ myslí si Adámková. „Spolupracujeme s kolegy z jiných zemí, ale je potřeba hledat vlastní cestu,“ dodala dotyčná.

Podle české kardioložky práce na vyvíjení vakcíny v ČR začala v únoru. Momentálně byla zahájena již laboratorní fáze.

USA pracují na vyvíjení vakcíny

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že by vakcína proti novému typu koronaviru covid-19 mohla být vyrobena do konce letošního roku. Trump zdůraznil, že práce probíhají velmi rychle, a to vzhledem k nutnosti plnění veškerých pravidel a získání povolení k využití různých léků.

V USA bylo podle posledních informací odhaleno téměř 1,2 milionu nakažených a na následky onemocnění covid-19 tam zemřelo přes 68 tisíc osob.

Covid-19 v Česku

Česku se nadále daří držet nízký počet nových případů nákazy koronavirem. V neděli přibylo pouze 26 případů nákazy nemocí covid-19, a tak celkově od začátku března čeští lékaři odhalili 7781 případů. Podle informací ministerstva zdravotnictví se podařilo vyléčit 3592 pacientů, naopak 249 nakažených nemoci podlehlo.